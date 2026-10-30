Calcio a 5, in Serie A la Meta Catania continua a vincere. Napoli fermato dalla Roma, Benevento super

La settima giornata della regular season 2026-2027 della Serie A di calcio a 5 è andata ufficialmente in archivio, in un turno che sancisce una pausa per il campionato in vista degli impegni della Nazionale italiana nel Main Round di qualificazione ai Mondiali 2028.

Non si arresta la marcia della Meta Catania, che travolge 5-1 la Feldi Eboli: siciliani trascinati da Podda, autore di una doppietta. Si ferma invece il Napoli, bloccato sul 2-2 dalla Roma: partenopei con Fortino ad aprire e chiudere il tabellino, nel mezzo i capitolini a referto con Pauleta e Arillo.

Affermazioni esterne per il Benevento, 1-2 nel derby campano con lo Sporting Sala Consilina (acuti di Gui e Sosa Chamorro), e per il Petrarca, capace di passare 4-7 nella tana del Giovinazzo. Da registrare infine, i successi interni della Came Treviso e della Sandro Abate: veneti vincenti con un 7-4 sul Capurso, campani di strettissima misura per 1-0 sulla Fortitudo Pomezia (zampata di Grasso).

Serie A calcio a 5 2026-2027: risultati, classifiche e prossimi turni