Calcio a 5
Calcio a 5, i convocati dell’Italia per l’esordio nel Main Round verso i Mondiali 2028
Entra nel vivo il conto alla rovescia verso il primo impegno dell’Italia nel Main Round di qualificazione alla prossima fase finale dei Campionati Mondiali di calcio a 5 (che si terrà tra due anni, a ottobre 2028). Gli Azzurri cominceranno il loro percorso nel gruppo 10 ospitando la Georgia al Palazzetto dello sport di Rende nella serata di martedì 20 ottobre (ore 20.30).
Il CT italiano Salvo Samperi ha selezionato 16 giocatori per il raduno di preparazione a Rende in vista del match d’esordio nel Main Round di qualificazione alla Coppa del Mondo 2028, confermando gran parte del blocco degli atleti già convocati a inizio settembre per il raduno di Roma. Dopo la prima partita del 20 ottobre, l’Italia tornerà in campo in Kosovo il 6 novembre, per poi ospitare i kosovari a Barletta nel match di ritorno il 10 novembre. Il girone degli azzurri terminerà in Georgia il 2 marzo.
Di seguito la lista completa dei convocati per il raduno di preparazione verso Italia-Georgia, incontro d’apertura del Main Round di qualificazione ai Mondiali 2028.
Portieri: Jurij Bellobuono (Sandro Abate), Carlos Dalcin (L84 Torino), Leonardo Politano (Came Treviso).
Difensori: Luca Ferraro (Lazio C5), Carmelo Musumeci (Meta Catania), Maurizio Silvestri (Meta Catania).
Esterni: Attilio Arillo (Napoli), Ivan Cutruneo (Roma 1927), Carlos Del Mestre (Sporting Sala Consilina), Enrico Donin (Came Treviso), Giuliano Fortini (L84 Torino), Francesco Liberti (L84 Torino), Gabriel Motta (Jimbee Cartagena), Michele Podda (Meta Catania).
Pivot: Julio De Oliveira (L84 Torino), Giovanni Pulvirenti (Meta Catania).