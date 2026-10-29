Calcio a 5, i convocati dell’Italia per le qualificazioni ai Mondiali 2028: le scelte di Samperi per il Kosovo

Dopo aver battuto 3-2 la Georgia nella prima giornata del Gruppo 10 del Main Round delle qualificazioni ai Mondiali 2028, l’Italia del calcio a 5 di Salvo Samperi è pronta a tornare in campo per il doppio impegno di novembre che vedrà gli azzurri sfidare in entrambi i casi il Kosovo.

Prima in trasferta, il 6 novembre, poi in casa, il 10 novembre a Barletta, con l’obiettivo di andare a raccogliere il massimo bottino in palio, ovvero 6 punti.

A tal proposito, il ct Salvo Samperi ha diramato la lista dei convocati: nessuna modifica rispetto al gruppo che ha superato i caucasici a Rende (Cosenza) lo scorso 20 ottobre, fatto salvo per l’assenza dell’indisponibile Gabriel Motta. Di seguito l’elenco completo dei selezionati: un totale di 15 elementi, 3 portieri e 12 giocatori di movimento.

L’ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Jurij Bellobuono (Sandro Abate), Carlos Dalcin (L84 Torino), Leonardo Politano (Came Treviso);

Centrali difensivi: Luca Ferraro (Lazio C5), Carmelo Musumeci (Meta Catania), Maurizio Silvestri (Meta Catania);

Esterni: Attilio Arillo (Napoli), Ivan Cutruneo (Roma 1927), Carlos Del Mestre (Sporting Sala Consilina), Enrico Donin (Came Treviso), Giuliano Fortini (L84 Torino), Antonio Molaro (Petrarca), Michele Podda (Meta Catania);

Pivot: Julio De Oliveira (L84 Torino), Giovanni Pulvirenti (Meta Catania).

Staff – Commissario tecnico: Salvo Samperi; Segretario: Fabrizio Del Principe; Dirigente accompagnatore: Alessandro Distante; Assistente allenatore: Vanni Pedrini; Collaboratore tecnico: Luigi Vona; Preparatore atletico: Domenico Castello; Preparatore dei portieri: Gennaro Varriale; Match analyst: Riccardo Manno; Medico: Pierluigi Martinelli; Fisioterapisti: Emiliano Diaferia e Claudio Princiotta Spanò; Nutrizionista: Francesco Leva.

FIFA FUTSAL WORLD CUP 2028

Il calendario del Gruppo 10 del Main Round

Mercoledì 14 ottobre, Georgia-Kosovo 2-3

Martedì 20 ottobre, Italia-Georgia 3-2

La classifica dopo due giornate

Italia e Kosovo 3, Georgia 0

Venerdì 6 novembre, Kosovo-Italia

Martedì 10 novembre, Italia-Kosovo | Barletta

Mercoledì 24 febbraio, Kosovo-Georgia

Martedì 2 marzo, Georgia-Italia

Le date

Sorteggio spareggi Main Round: 5 marzo 2027

Spareggi Main Round: 12-21 aprile 2027

Sorteggio fase a gironi Elite Round: 20 maggio 2027

Fase a gironi Elite Round: 6-15 settembre 2027, 11-20 ottobre 2027, 13-22 dicembre 2027

Spareggi Elite Round: 20 gennaio 2028

Spareggi Elite Round: 10-19 aprile 2028