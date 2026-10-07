Calcio a 5 femminile, tris dell’Italia all’esordio contro la Slovenia nelle qualificazioni agli Europei

Un debutto convincente, tre gol e una porta inviolata. Il CT Alfredo Paniccia non avrebbe potuto chiedere di più alla sua prima sulla panchina della Nazionale italiana di calcio a 5 femminile. A Lasko, le azzurre inaugurano nel migliore dei modi il cammino nell’Elite Round delle qualificazioni agli Europei in Croazia l’anno venturo, imponendosi per 3-0 sulla Slovenia padrona di casa e mettendo subito in chiaro le proprie ambizioni.

L’Italia costruisce il successo passo dopo passo. Dopo aver chiuso la prima frazione in vantaggio grazie alla rete di Sara Boutimah al 17’, la squadra di Paniccia prende definitivamente il largo nella ripresa: al 2’ arriva il raddoppio di Adamatti, mentre al 5’ Dal’Maz firma il definitivo 3-0.

La vittoria, però, è soltanto il primo capitolo di un girone che domani propone subito la sfida più attesa. Alle 16.30 ci sarà la Spagna, vittoriosa oggi per 5-2 sulla Francia. In palio ci sarà il primo posto nel raggruppamento e, in caso di successo, anche la possibilità di conquistare con una giornata d’anticipo la qualificazione aritmetica alla fase finale della competizione.

Venendo alla cronaca, Paniccia, per il suo esordio, affida il quintetto iniziale a Sestari tra i pali, con Bettioli, Coppari, Adamatti e Boutimah a completare. L’Italia parte subito con il piede sull’acceleratore e prende il controllo del gioco. Al 6’ la porta slovena trema per due volte nel giro di pochi secondi: Ghilardi colpisce prima la traversa, con Rovan decisiva nella deviazione, poi, sugli sviluppi del corner successivo, è il palo alla sinistra del portiere di casa a negare il vantaggio.

La pressione azzurra continua e Rovan deve ancora intervenire sulle conclusioni di Bettioli e Adamatti. L’Italia attacca con continuità, schiaccia la Slovenia nella propria metà campo e costruisce diverse occasioni, senza però riuscire a concretizzare la mole di gioco prodotta.

Il muro sloveno resiste fino al 17’, quando a spezzare l’equilibrio ci pensa Boutimah. La numero azzurra si inventa un’azione personale e trova finalmente il varco giusto per portare avanti l’Italia.

Al rientro dagli spogliatoi, la musica non cambia. L’Italia continua a spingere e dopo appena due minuti è ancora un legno a negare la gioia del gol a Bettioli. Il raddoppio, tuttavia, è soltanto rimandato di pochi istanti: Adamatti trova infatti il modo di superare Rovan e porta le azzurre sul 2-0.

La Slovenia accusa il colpo e perde progressivamente compattezza. Al 5’ arriva così anche il tris, firmato da Dal’Maz, che mette una seria ipoteca sulla vittoria. Da quel momento l’Italia gestisce il vantaggio senza correre particolari rischi, mentre le padrone di casa faticano a trovare soluzioni per riaprire la partita.

Nel finale, le nostre portacolori sfiorano il poker. A provarci è Sestari direttamente dalla propria porta: il suo tentativo sorprende Rovan, ma la conclusione si stampa sulla traversa. Il 3-0 resiste fino alla sirena e consegna a Paniccia un esordio senza macchia.