Calcio a 5 femminile, l’Italia si qualifica per la prima volta alla fase finale degli Europei!

Il verdetto è arrivato. Ci si era lasciati con un punto di domada ieri, al termine della netta vittoria della Nazionale italiana di calcio a 5 femminile contro la Francia nelle qualificazioni agli Europei 2027. Il successo basterà?

La risposta è sì. Serviva un ultimo incastro. E a regalare alla compagine del Bel Paese la certezza della qualificazione alla fase finale della prossima rassegna continentale è stato il Portogallo, imponendosi per 3-0 sulla Finlandia. Un risultato seguito con il fiato sospeso dalle azzurre.

La squadra guidata da Alfredo Paniccia conquista così un posto tra le otto nazionali che si contenderanno il titolo europeo a Osijek, in Croazia, dal 14 al 21 marzo 2027. Per l’Italia si tratta di un passaggio significativo, maturato sul filo della classifica avulsa e grazie a un margine costruito soprattutto sul piano della differenza reti.

Il successo portoghese ha modificato gli equilibri nella graduatoria delle seconde classificate dell’Elite Round. Italia e Finlandia avevano chiuso entrambe con sei punti, ma a fare la differenza è stato il bilancio complessivo delle reti: +6 per le Azzurre, contro il +1 delle finlandesi.

Un divario decisivo, che ha permesso alla formazione italiana di conquistare l’ultimo posto utile per la qualificazione diretta come seconda migliore seconda dei gironi. La Finlandia dovrà invece giocarsi l’accesso alla fase finale attraverso lo spareggio di novembre contro la Norvegia, in programma tra il 12 e il 26 novembre.

Per l’Italfutsal femminile si chiude così una corsa nelle qualificazioni in cui il risultato ottenuto sul campo non era sufficiente, da solo, a garantire la certezza del traguardo. È servito attendere anche il verdetto di un’altra partita, prima di poter trasformare la speranza in una qualificazione ufficiale.

L’edizione 2027 segnerà una svolta nella storia della competizione. Dopo le prime tre edizioni disputate con la formula della Final Four, la rassegna si allargherà infatti a otto partecipanti, offrendo una fase finale più ampia e un confronto tra un numero maggiore di nazionali.

Oltre all’Italia, saranno presenti la Croazia, qualificata di diritto in quanto Paese ospitante, la Spagna campione in carica, il Portogallo finalista del Mondiale, l’Ungheria, la Polonia e la Svezia. L’ottavo nome uscirà dal confronto tra Finlandia e Norvegia.

Per le azzurre, dunque, l’approdo alla fase finale rappresenta la prima volta nella fase finale e anche l’opportunità di misurarsi nuovamente con le migliori realtà del futsal europeo, in una competizione che, con il nuovo formato, promette una sfida ancora più articolata.