Calcio a 5 femminile, Italia sconfitta di misura dalla Spagna nelle qualificazioni agli Europei

L’Italia perde 2-1 contro la Spagna, ma esce dal campo con la consapevolezza di aver retto per lunghi tratti il confronto con la squadra che domina l’Europa (e l’Europeo) da dieci anni. Una partita equilibratissima, decisa da due reti segnate nei primissimi minuti di ciascun tempo. Alle Furie Rosse va il primato nel girone, a quota 6. Le azzurre restano a 3 e si giocheranno il pass per la fase finale di Osijek, che sarebbe il primo della loro storia, sabato 10 ottobre alle 15.00 contro la Francia.

L’avvio shock. Paniccia conferma le stesse cinque partite viste con la Slovenia, ma dopo appena 1’03’’ la Spagna è già avanti. Irene Córdoba lavora bene da pivot e si gira, sorprendendo Sestari. Un gol che complica i piani azzurri: l’Italia prova a pareggiare l’intensità avversaria ma fatica a costruire palle gol.

La crescita. Il primo vero segnale arriva al 9′, quando Sestari prova il tiro dalla distanza e trova la risposta di Elena González. Da lì in poi la partita cambia faccia: grazie a una fase difensiva aggressiva che mette in difficoltà la circolazione di palla spagnola, le Azzurre prendono campo senza sbavature, con Coppari e compagne sempre più dentro la gara.

Il pari di Sestari. A un minuto e mezzo dall’intervallo (18’26’’) arriva il premio. Il gol è ancora di Sestari, brava a sfruttare l’incertezza del portiere spagnolo in fase di impostazione. Una rete da “numero uno” che porta le squadre al riposo sull’1-1 e restituisce fiducia alla squadra.

Il colpo di Sotelo. La ripresa, però, si apre come il primo tempo: dopo 3’49’’ la Spagna torna avanti con una splendida azione personale di Sotelo, la capitana. È il gol che di fatto decide la partita.

L’assalto finale. L’Italia non si scompone, resta ben messa in campo e a metà ripresa alza il baricentro. Tra il 9′ e il 10′ arrivano tre palle gol importanti, con i tiri di Vanelli (poi ammonita), Ferrara e Coppari, ma il muro della Roja regge. A poco meno di 6′ dalla fine Paniccia chiama time-out e inserisce Boutimah come portiere di movimento. L’occasione migliore arriva quando sul cronometro mancano 60’’: prima Ferrara, poi De Siena sul tap-in non trovano il colpo del pareggio.

Ora la Francia. Il quadro è chiaro: la Spagna comanda con 6 punti, Italia a 3, Francia e Slovenia ferme a zero (le due si sfidano in serata). Sabato 10 ottobre, alle 15.00, contro le Bleus l’Italia dovrà vincere per tenere vive le speranze di qualificazione. Giova ricordare che centrano l’obiettivo le prime dei quattro gironi e le due migliori seconde, mentre le due peggiori seconde andranno allo spareggio di novembre.