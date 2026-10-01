Calcio a 5
Calcio a 5: è già il momento della quarta giornata di Serie A
Nel futsal italiano non c’è tempo di respirare. Fra venerdì 2 e sabato 3 ottobre infatti tornerà in scena la Serie A 2026-2027 che presenterà ai suoi appassionati la quarta giornata della stagione regolare.
Piatto forte L84 Torino-Sporting Sala Consilina: entrambe a punteggio pieno, insieme alla Meta Catania che ospiterà la Roma, si giocheranno la vetta – parziale – della graduatoria; da una parte gli scudettati piemontesi dall’altra i campani.
Occhi puntati, inoltre, sul doppio derby regionale – a proposito di Campania – da una parte Feldi Eboli contro Sandro Abate dall’altra Benevento-Napoli, senza dimenticare Capurso-Active Network.
A chiudere il turno vi saranno, domenica 3 ottobre: Petrarca-Came Treviso, altro confronto fra due squadre a pochi chilometri di distanza, padovani contro trevigiani in uno scontro tutto “Made in Veneto”, e Fortitudo Pomezia-Giovinazzo.
Il programma della 4ª giornata
Venerdì 2 ottobre
20.00 – GTS Global Work Capurso-Active Network
20.30 – Covei Meta Catania Bricocity-Roma 1927
20.30 – Feldi Eboli-Sandro Abate
20.30 – GG Team Wear Benevento 5-Napoli Futsal
20.30 – L84 Torino-Sporting Sala Consilina
Sabato 3 ottobre
18.45 – Vinumitaly Petrarca-Came Treviso
19.00 – Fortitudo Pomezia-Defender Giovinazzo
La quarta giornata può fornire indicazioni importanti sulla corsa relativa ai quartieri alti della classifica.