Calcio a 5, Catania dà un seguito alla serie nel 6° turno di Serie A

La sesta giornata della Serie A di calcio a 5 regala emozioni e verdetti importanti nella corsa alle prime posizioni. A prendersi la scena è ancora la Covei Meta Catania Bricocity, capace di difendere il primato anche su un campo insidioso come quello della Fortitudo Pomezia. La formazione siciliana si impone al termine di una gara combattuta, nella quale i padroni di casa provano a tenere testa alla capolista prima di cedere nella ripresa.

L’equilibrio caratterizza soprattutto la prima frazione, conclusa sul 2-2, con R. Fits, Dudù e Murilo tra i protagonisti della fase offensiva. Dopo l’intervallo, però, Catania cambia passo, aumenta la pressione e riesce a contenere il tentativo di rimonta del Pomezia. Il 6-4 finale certifica la superiorità degli etnei e consegna loro la sesta vittoria consecutiva, un percorso netto che vale 18 punti in classifica.

Spettacolo e ribaltamenti di fronte anche a Padova, dove la Sandro Abate conquista tre punti pesanti contro il Vinumitaly Petrarca. Gli irpini devono fare i conti con un avvio complicato, ma trovano le risorse per rimettere in discussione il risultato e completare la rimonta. A decidere l’incontro è De Luca, protagonista con una doppietta nei minuti conclusivi che permette agli ospiti di imporsi 4-3 e festeggiare un successo prezioso.

Al termine delle due sfide, la Covei Meta Catania Bricocity consolida dunque la leadership solitaria con 18 punti, mantenendo il Napoli Futsal alle proprie spalle. Sandro Abate, invece, rilancia le proprie ambizioni grazie a una vittoria di carattere, maturata con determinazione fino all’ultimo minuto.