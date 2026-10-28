Calcio 2026/2027: ecco le squadre che stanno andando forte tra favorite e sorprese

Tutti i tifosi sono immersi nelle competizioni dei loro club del cuore e la stagione si avvia verso la fase centrale, quella che decreta già alcuni risultati e che mette i club davanti ai loro obiettivi fissati ad agosto. Tra Champions, Serie A e Serie B sono diverse le squadre che hanno confermato le statistiche dei bookmaker e non mancano le sorprese.

PSG e Barcellona favorite in Champions, Aston Villa e Como le sorprese

Il PSG continua la sua cavalcata verso la vittoria del terzo titolo consecutivo e i valori aggiornati delle quote Champions League 2026/2027 confermano i parigini come favoriti, davanti al Barcellona, che ha perso proprio lo scontro diretto nell’ultimo match del girone unico. Attenzione al Real Madrid, perché i Blancos restano nella lista delle favorite alla vittoria e viaggiano a pieno ritmo con 9 punti nelle prime tre gare della stagione.

Tra le sorprese c’è l’Aston Villa che ha vinto tutti e tre i match segnando 12 gol, ma che ancora non ha affrontato una big e nella quarta giornata gioca contro il Barcellona, e poi c’è il Como, che nei primi 3 match ha messo a segno 6 punti a pari merito proprio con i Blaugrana, che restano all’ottavo posto grazie a una rete in più segnata.

Inter e Roma favorite in Serie A, Lazio vera sorpresa del campionato

Il Biscione sta andando forte ed è pronto a vincere il suo scudetto numero 22, ma non sarà facile, perché non solo la Lupa è pronta a mordere ma anche le Aquile sono pronte a volare. Le statistiche Antepost indicano l’Inter come favorita con un buon vantaggio sulla Roma, poi al terzo posto c’è il Milan e segue la Lazio.

La situazione attuale in classifica ci dice che fino alla settima Lazio e Inter hanno viaggiato di pari passo e la Roma resta in posizione d’attacco al terzo posto, con il Milan che chiude la top 4. Queste sono anche le uniche squadre imbattute del campionato, almeno fino alle prime sette giornate. Se la Lazio è la vera sorpresa del campionato per essere entrata a gamba tesa nella lotta scudetto, il Frosinone resta una sorpresa clamorosa non solo per i risultati, ma anche per Raimondo che domina la classifica dei migliori bomber di Serie A.

In Serie B il Palermo resta favorito, Pisa e Modena sono le sorprese

Con i suoi 19 punti nelle prime 7 giornate di campionato, il Palermo continua a dominare abbondantemente non solo la classifica, ma anche le quote serie b , dove resta il club favorito per guadagnarsi la promozione diretta. Per il secondo posto, che comunque garantisce il salto diretto in Serie A, ci sono Pisa e Mantova in pole position, che rappresentano le sorprese di questa categoria insieme al Modena, ma anche il Sudtirol sta facendo un ottimo campionato.

Tra i migliori bomber della categoria spiccano Shpendi del Cesena e Mosquera del Verona con 6 gol, ma sono proprio i Mastini la grande delusione di questa stagione, partiti da favoriti e ora costretti a lottare a metà classifica per rientrare nella zona playoff.