Cahill risponde alle voci di addio a Sinner con un messaggio sui social

Sono passate quasi due settimane dall’annuncio ufficiale di Jannik Sinner, che ha comunicato pubblicamente la decisione di mettere fine alla sua stagione per risolvere definitivamente il problema al ginocchio destro che lo costretto a saltare tutta la tournée estiva sul cemento nordamericano e soprattutto gli US Open 2026 a Flushing Meadows.

La priorità dell’attuale numero uno al mondo è quella di preservare il suo fisico ragionando a lungo termine, nel tentativo di ritrovare la salute e presentarsi nelle migliori condizioni possibili in Australia ad inizio 2027. Nella prossima stagione potrebbero esserci però delle novità all’interno del suo staff, con il super coach Darren Cahill che sarebbe in scadenza di contratto proprio a fine anno.

Le voci su una possibile separazione erano state alimentate anche dalle dichiarazioni di Brad Gilbert nell’ambito del podcast Big T: “Ho parlato molto con Darren ultimamente. Mi ha detto che tutto è iniziato quando era in viaggio verso l’aeroporto di Los Angeles per prendere il volo per Cincinnati. Aveva un appuntamento con Jannik, ma all’ultimo minuto ha ricevuto una telefonata che lo informava che l’italiano non avrebbe gareggiato. Da allora è in attesa di notizie, e questo è molto frustrante“.

Al centro di varie indiscrezioni sul suo futuro, l’allenatore australiano ha voluto mandare un messaggio (non troppo) subliminale pubblicando una storia sul suo profilo Instagram con la foto di una volpe di peluche piazzata sul carrello mentre era impegnato sui campi da golf. Vedremo se si tratterà di un vero “indizio social” fornito volontariamente da Cahill o se a conti fatti verranno confermate le voci di un addio tra il supercoach aussie e Jannik.