Butterfield Bermuda Championship funestato dal maltempo. Power e Smotherman giocheranno i playoff lunedì

Non un torneo semplice quello che gli organizzatori del Butterfield Bermuda Championship si sono ritrovati a gestire. Una tempesta si è abbattuta sul percorso del Port Royal Golf Course, proprio sull’arcipelago di fronte agli Stati Uniti, e non ha permesse lo svolgimento del 4º giorno di gara. La decisione finale, presa poche ore fa dai direttori di gara è stata quella di considerare valide le prime 54 buche del torneo e far giocare, sempre che il tempo lo permetta, lo spareggio ai playoff tra Smotherman e Power, primi a pari merito a -16, lunedì mattina alle ore 6 (ora locale).

Si dovrà dunque aspettare ancora una giornata per scoprire chi sarà il vincitore dell’ottava edizione dell’evento, funestata dal vento e dalla pioggia. Tra i due contendenti, l’irlandese Seamus Power ha giá vinto qui, nel 2022 davanti al belga Thomas Detry.