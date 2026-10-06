Brescia-Pro Recco oggi, Champions League pallanuoto: orario, tv, programma, streaming

La Champions League 2026-2027 di pallanuoto maschile si aprirà oggi, martedì 6 ottobre: alle ore 20.30, a Brescia, andrà in scena il derby italiano tra i padroni di casa dell’AN e la Pro Recco, valido per la prima giornata del Girone B.

Sia i lombardi che i liguri hanno vinto all’esordio in campionato sabato scorso, mentre in Champions League il Brescia ha dovuto affrontare le qualificazioni, mentre la Pro Recco era ammessa di diritto alla fase a gironi. Nello stesso raggruppamento alle ore 18.30 italiane i romeni dell’Oradea ospiteranno i serbi del Radnicki.

Il match delle ore 20.30 tra AN Brescia e Pro Recco, valido per la Champions League 2026-2027 di pallanuoto maschile, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Max ed in diretta streaming su Sky Go, NOW, euroaquaticstv.com. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale del match.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE PALLANUOTO 2026-2027

Martedì 6 ottobre

20.30 AN Brescia-Pro Recco – Diretta tv su Sky Sport Max

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE PALLANUOTO 2026-2027: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max (206).

Diretta streaming: Sky Go, NOW, euroaquaticstv.com.

Diretta Live testuale: OA Sport.