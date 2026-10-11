Brennan vince il 3º titolo in carriera. A lui il Baycurrent Classic in Giappone

È Michael Brennan, al termine di 4 lunghe giornate di golf, ad avere la meglio al Baycurrent Classic, torneo che si è disputato in Giappone, più precisamente a Yokohama. Lo statunitense è riuscito a chiudere a -16 sul totale distanziando si appena un colpo gli inseguitori, in questo caso Keith Mitchell e Jacob Bridgeman, fermi in T2 a -15. Strappa una top 5 Xander Schauffele, uno dei maggiori favoriti questa settimana nel Sol Levante. Lo statunitense ha chiuso in T4 a -13 insieme a Brian Harman, Ryan Gerard, Stephan Jaeger e Jordan Smith. La top 10, invece, la chiudono Yonezawa, Lee, Bauchou e Im in T9 a -12.

In Giappone chiude bene anche Jordan Spieth, a ridosso dei primi 10 in T13 a -11 insieme a Max Homa, Adam Scott e Kevin Roy. Top 25 per Hideki Matsuyama, padrone di casa qui sui fairway del Yokohama Country Club. Il vincitore del Masters nel 2021 ha chiuso in 21esima piazza a -9 insieme a Billy Horschel.

Chiude purtroppo a +9 in penultima posizione Rickie Fowler. Per lo statunitense l’ultima giornata in +5 ha gravato pesantemente sul risultato finale.

Adesso il PGA Tour si sposterà alle Bermuda dove andrà in scena il Butterfield Bermuda Championship, torneo della Fall Season che è diventato un appuntamento fisso del periodo autunnale.

Per Brennan si tratta del 3º titolo in carriera, dopo il Wyndham Championship del 2026 e il Bank of Utah nel 2025.