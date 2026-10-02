Brandon Fedrizzi verso il salto nel World Tour! Super promozione da juniores, come Evenepoel e Seixas

Brandon Fedrizzi sarebbe pronto ad approdare direttamente nel World Tour con la maglia della Lotto Intermarché. Secondo quanto riportato dall’accreditata testata WielerFlits, il 18enne correrà tra i professionisti con la squadra belga, senza passare dalla formazione Development (Lotto-Groupe Wanty), come era stato invece annunciato in occasione del suo ingaggio, avvenuto durante la primavera.

Inizialmente era stato comunicato che il ciclista italiano avrebbe corso nella categoria Continental per un paio di anni, ma le prestazioni fornite durante i recenti Mondiali a Montreal sembrano aver convinto i direttori sportivi a promuoverlo direttamente al massimo livello del panorama ciclistico internazionale.

Direttamente dalla categoria juniores al World Tour, come il belga Remco Evenepoel e il francese Paul Seixas. Prima del settimo posto nella prova in linea juniores ai Mondiali, l’altoatesino aveva vinto il Trofeo Bruffoni, il Trofeo Emilia Paganessi e la classifica generale del Giro d’Abruzzo, senza dimenticarsi del nono posto in classifica generale nel prestigioso Giro della Lunigiana.