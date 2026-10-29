Brad Gilbert sicuro: “Norman ha proprio una qualità principale che serve a Sinner”

In un’intervista a Tennis Channel, Brad Gilbert ha commentato la voce che vorrebbe Magnus Norman quale nuovo allenatore di Jannik Sinner dopo Darren Cahill, sottolineando le caratteristiche dello svedese che potrebbero favorire l’azzurro con la nuova guida tecnica.

Lo svedese in passato ha allenato anche l’elvetico Stan Wawrinka, ritiratosi appena due giorni fa dal tennis giocato, e sotto la sua guida lo svizzero ha vinto nel giro di tre anni Australian Open, Roland Garros e US Open, oltre ad una Coppa Davis con la Svizzera.

La caratteristica decisiva per la scelta di Sinner: “Probabilmente il nuovo coach doveva essere qualcuno con un carattere calmo ed è esattamente la miglior qualità che Magnus possiede. In questo senso è molto simile a Darren Cahill. Magnus è una persona che potrebbe potenzialmente rimanere con lui a lungo e con cui è facile andare d’accordo“.