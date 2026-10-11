Boxe, Raul Barone trionfa agli Europei U17: splendido oro di forza, l’Italia festeggia sette medaglie

Raul Barone si è laureato Campione d’Europa U17, trionfando nella categoria di peso fino a 66 kg nell’ambito della rassegna continentale giovanile disputata sul ring di Budva (Montenegro). Dopo aver regolato il tedesco Aluebosele (5-0), il bielorusso Mikehichanka (WRSC), l’azero Hasanli (5-0) e l’ucraino Ismailov (5-0), l’azzurro ha prevalso in finale contro l’armeno Romik Harutyunyan per split decision (4-1: un 30-27, tre 29-28, un 27-30) e ha conquistato una prestigiosa medaglia d’oro.

Il laziale, allenato dal padre Ottavio, si era già messo in mostra durante l’estate nel match che l’Italia ha vinto per 3-0 contro la Polonia ad Anzio e ha messo le mani sul primo titolo di prestigio, arricchendo un palmares in cui spicca anche il tricolore under 17 conseguito lo scorso autunno. L’auspicio è che sia soltanto il trampolino di lancio per questa brillante promessa in vista di un futuro che si spera possa essere radioso.

L’Italia ha conquistato sette medaglie agli Europei U17: oltre all’oro di Raul Barone, hanno meritato la medaglia di bronzo Morena Stifani (57 kg), Nikita Salvan (60 kg), Melissa Cavaliere (54 kg), Mira Amadori (63 kg), Valentino Risoluti (63 kg) e Dario Angilletti (80 kg).