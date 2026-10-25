Boxe: Marzio El Moety oro agli Europei Under 15. Italia anche con un argento e tre bronzi

Sono arrivati a conclusione, al Besirli Sports Venue di Trabzon (che in italiano si traduce Trebisonda), gli Europei Under 15 di boxe maschili e femminili, andati avanti dal 18 ottobre a quest’oggi. Impegnati 19 pugili in erba, suddivisi tra 11 maschi e 8 femmine, gli uni guidati da Patrizio Oliva, le altre da Giulio Coletta.

C’è una medaglia d’oro: la conquista Marzio El Moety della Roma Boxe TorreAngela (il quartiere è Torre Angela, ma qui il nome è unitario), nei 40 kg, dopo aver battuto per verdetto non unanime il russo Ashurov (4-1). E c’è anche una medaglia d’argento, per Gaia Novelli della Ferrara Boxe, che nei 42 kg deve cedere alla russa Oleneva per verdetto unanime. El Moety è stato inoltre nominato miglior pugile della competizione.

Diverse anche le medaglie di bronzo, tre per la precisione. Nel maschile, nei 7 kg la porta a casa Diego Mastrolillo, poi c’è anche quella di Maryka Geloso nei 54 kg e, infine, quella di Aurora Pizzi nei 48 kg.

Per quanto riguarda gli altri, fuori ai quarti il 42 kg Carlo Gabriel Carbaruso, il 48 kg Diego Cicchinelli, il 52 kg Antonio Moffa, il 60 kg Giovanni Tonio Mereu, la 50 kg Alice De Simone, la 46 kg Siria Bergantino, la 57 kg Giulia Giustizieri, la 63 kg Nicole Vantadori. Fuori agli ottavi il 63 kg Roberto Francavilla, il 54 kg Claudio Pennata, il 44 kg Alessandro Sabino Francese, il 50 kg Antonino Pio Storniolo, la 60 kg Lavinia Di Claudio. Fuori ai sedicesimi il 57 kg Andrea Sgueo.