Boxe: Francesco De Rosa è Campione d’Europa dei pesi supergallo! Baluta nettamente sconfitto

Francesco De Rosa conquista la cintura di Campione d’Europa dei pesi supergallo. A Calangianus, in Sardegna, il pugile salernitano sconfigge per verdetto unanime dei giudici il rumeno (che fa ormai base in Spagna da anni) Ionut Baluta, prendendosi così a 29 anni la soddisfazione più grande della propria carriera. 116-112, 117-111 e 118-111 i cartellini dei tre giudici.

Primo round di studio, poi De Rosa riesce a far sentire di più i suoi colpi nel secondo, riuscendo a far suo un ritmo più elevato. Baluta è decisamente passivo nella situazione, non riuscendo a comprendere bene la velocità dell’italiano e trovandosi spesso con poche idee quand’è alle corde. Nel complesso è proprio il padrone di casa il chiaro proprietario di questa prima parte del combattimento.

Il salernitano continua a spingere con profitto nella quarta ripresa, ma è la quinta quella che vede i due entrare in un territorio selvaggio. O meglio, ci entra De Rosa, perché riesce a colpire abbastanza spesso costringendo nel frattempo un erratico Baluta a dover più volte riparare verso le corde. Il sinistro dell’italiano è in più occasioni un fattore, come anche l’uso dei montanti. Arrivare al volto del rumeno è spesso una cosa che a De Rosa riesce.

L’italiano può ora permettersi di controllare senza per questo togliere il piede dall’acceleratore. In questo modo De Rosa controlla con autorità nel settimo round, e anche nell’ottavo continua a comandare un Baluta che non riesce a uscire dalla ragnatela tattica del padrone di casa. Il rumeno un’arma, comunque, ce l’ha, nella situazione non proprio continua dei suoi colpi: il tentativo di trovare una soluzione fuori dagli schemi, ma comunque di potenza che possa però sorprendere l’azzurro. Il quale, però, non ha mai disattenzione. E, anzi, a fine nona ripresa l’equilibrio di Baluta inizia a essere precario, il che fa dubitare del suo arrivo alla fine della dodicesima ripresa.

Il rumeno di stanza in Spagna, comunque, decide di provarle tutte e di colpire pesante: per circa 15 secondi del decimo round riesce anche a mettere in difficoltà De Rosa, che però si riprende adeguatamente e velocemente. E, a 30″ dalla fine della ripresa, Baluta barcolla, e lega in continuazione pur di evitare l’inevitabile, mentre Calangianus canta per De Rosa. L’undicesimo round è la continuazione di quanto visto poco prima, con l’italiano che colpisce in qualsiasi modo un pugile ormai solo sulla difensiva. La scelta del salernitano, comunque, è in un certo senso conservativa: sa benissimo di avere il combattimento in mano senza andare per forza a cercare il KO. Poi il verdetto, ed è solo gioia per De Rosa.