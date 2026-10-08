Boxe: Francesco De Rosa a caccia dell’Europeo dei supergallo contro Ionut Baluta

All’Expo di Calangianus, in Sardegna, va domani in scena il combattimento valido per il titolo europeo dei pesi supergallo tra Francesco De Rosa, 12 vittorie ottenute in carriera, e il rumeno Ionut Baluta (18-6-1), che da tempo fa base a Marbella, in Spagna. Si tratta del tentativo di riportare la cintura continentale in Italia a sei anni di distanza da quando ci riuscì Luca Rigoldi.

Per l’occasione, avremo un confronto tra due pugili che hanno uno stile piuttosto diverso. Più di ritmo e di precisione dei colpi De Rosa, più mobile di gambe e capace di attacchi fulminanti Baluta, il quale però non ha la maggior potenza che l’italiano abbia mai incontrato (per esempio a Calangianus ha affrontato Geram Eloyan nel 2025, finendo due volte al tappeto, ma riuscendo comunque a vincere alla decima ripresa).

Peraltro, se De Rosa riuscisse, dopo quel titolo EBU Silver, a conquistare anche l’Europeo in quanto tale, ciò andrebbe a significare che ci troveremmo di fronte al terzo titolare della cintura di Campione d’Europa in questa categoria. Oltre a Rigoldi, infatti, è Vincenzo Belcastro l’unico altro azzurro a essere stato insignito del massimo onore del Vecchio Continente.

L’evento, che sarà coperto televisivamente da RaiSport, avrà un sottoclou legato a tre combattimenti: Melis-Doria Yao (6 riprese) nei superleggeri per il Torneo Nino Benvenuti, poi Mancosu-Aguilera nei mosca sulle 8 riprese, quindi anche Fais-Vysniauskas sulle 6 riprese per i pesi gallo. Indicativamente si partirà alle 22:00, gli allibratori danno leggermente favorito Baluta, ma non è una situazione di certezza assoluta.