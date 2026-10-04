Bolelli/Vavassori-Krajicek/Mektic, ATP Tokyo 2026: orario, programma, tv, streaming

Tornano in campo nell’ATP 500 di Tokyo gli azzurri Simone Bolelli ed Andrea Vavassori: la coppia italiana, accreditata del numero 1 del tabellone, nel match del penultimo atto sarà opposta alla coppia numero 4 del seeding, formata dallo statunitense Austin Krajicek e dal croato Nikola Mektic.

Il match della seconda semifinale che vedrà protagonista la coppia italiana, inoltre, sarà la prima del programma, che scatterà alle ore 7.00 italiane di domani, lunedì 5 ottobre, sul campo denominato Colosseum: in palio ci sarà un posto in finale contro i transalpini Theo Arribage ed Albano Olivetti.

La sfida che vedrà protagonisti Simone Bolelli ed Andrea Vavassori nella seconda semifinale dell’ATP 500 di Tokyo sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale del match degli azzurri.

CALENDARIO ATP TOKYO 2026

Lunedì 5 ottobre

Colosseum – Dalle ore 7.00 italiane

Simone Bolelli/Andrea Vavassori (Italia, 1) – Austin Krajicek/Nikola Mektic (USA/Croazia, 4) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

PROGRAMMA ATP TOKYO 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta live testuale: OA Sport.