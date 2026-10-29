Bob, i convocati dell’Italia per il raduno in vista della Coppa del Mondo: 16 azzurri ad Igls

La Nazionale italiana di bob si prepara all’inizio della nuova stagione agonistica e si ritroverà ad Igls, in Austria, da domenica 1 a giovedì 12 novembre, per un raduno in vista della prima tappa della Coppa del Mondo, che si svolgerà dal 27 al 29 novembre ad Altenberg.

Il direttore tecnico Maurizio Oioli, che sarà affiancato sul budello austriaco dallo staff composto dai tecnici Simone Bertazzo, Fabrizio Tosini, Costantino Ughi, Giorgia Gramillano, Giovanni Mulassaro e Lorenzo Bilotti, ha convocato 16 azzurri per il raduno.

Lavoreranno nella località austriaca 10 uomini e 6 donne: Patrick Baumgartner, Eric Fantazzini, Nicholas Artus, Alex Pagnini, Alex Verginer, Riccardo Ragazzi, Mattia Variola, Daniel Ohua, Enrico Gandini, Lorenzo Balzan, Simona De Silvestro, Anna Costella, Alessia Gatti, Noemi Cavalleri, Sophie Seehauser e Carolina Levorato.