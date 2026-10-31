BMX, Coppa del Mondo 2026: Garoyan e Shriever vincono a Sarasota

Nona tappa per la Coppa del Mondo di bmx, appuntamento conclusivo della stagione a Sarasota negli Stati Uniti dove domani si disputerà l’ultima gara dell’annata. Tra gli uomini Elite si è imposto il francese Leo Garoyan, davanti al colombiano Juan Esteban Naranjo Murillo e al connazionale Carlos Alberto Ramirez Yepes. Il leader della classifica generale resta l’olandese Jaymio Brink, che conserva la prima posizione con 2150 punti. Per l’Italia, Pietro Bertagnoli ha chiuso al 38° posto, mentre Marco Radaelli ha terminato 61°.

Nella categoria donne Elite il successo è andato alla britannica Bethany Shriever, che ha preceduto l’olandese Laura Smulders e la canadese Molly Simpson. Shriever ha così consolidato la propria leadership in Coppa del Mondo, salendo a quota 3350 punti e aumentando il vantaggio proprio su Smulders. La migliore italiana è stata Francesca Cingolani Ferreira, che ha concluso la prova in 23ª posizione, senza riuscire a raggiungere la finale.

Grande festa francese tra gli uomini Under 23, con una tripletta firmata dai fratelli Matteo e Titouan Faure, rispettivamente primo e secondo, e da Pierre Geisse, terzo. Al comando della classifica generale c’è sempre il connazionale Clément Rocherieux, con 1124 punti. In casa Italia il miglior risultato di giornata è stato il 20° posto di Marco Del Tongo, mentre Federico Pasa ha terminato 40°.

Infine, tra le donne Under 23 si è imposta la britannica Freia Challis, davanti all’americana Derin Merten e all’atleta neutrale Aleksandra Simashkina. Challis rafforza così il primato nella generale, portandosi a 1169 punti. Per l’Italia è arrivato il 16° posto di Marika Gaiazzi, migliore delle azzurre nella categoria.