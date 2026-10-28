Binaghi su Sinner: “Non è un superuomo come Djokovic e non ha la forza di Nadal: fisico da costruire”

Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni del TG1, Angelo Binaghi ha commentato la recente indiscrezione legata al probabile inserimento di Magnus Norman al fianco di Simone Vagnozzi come nuovo coach di Jannik Sinner al posto di Darren Cahill a partire dalla prossima stagione. Il presidente della FITP ha espresso il suo punto di vista, spendendo delle belle parole per l’allenatore australiano che ha contribuito alla crescita del numero 1 al mondo.

“Io faccio il tifo per Cahill perché secondo me è insostituibile. È bene che affianco a Sinner ci sia sempre un allenatore che è stato un giocatore di buon livello, prima Cahill e poi Norman. In secondo luogo c’è bisogno che sia anche un buono psicologo“, le parole del presidente federale a proposito della possibile nuova composizione dello staff di Jannik.

“Non è un superuomo come Djokovic o un giocatore di grandissima forza come Nadal, è uno che deve continuare a costruirsi il fisico“, ha aggiunto Binaghi riferendosi al fisico del fuoriclasse altoatesino per il prosieguo della sua carriera. Ricordiamo che Sinner è fermo ai box dallo scorso 12 luglio (il giorno della finale di Wimbledon) e dovrebbe tornare in campo a fine anno nell’esibizione Six Kings Slam.