Tennis
Binaghi: “Le ATP Finals viaggiano verso il tutto esaurito anche senza Sinner”
L’assenza per infortunio di Jannik Sinner poteva far presagire un vistoso di interesse nei confronti dell’edizione 2026 delle ATP Finals. Il presidente della FITP Angelo Binaghi, a margine della premiazione per i collari d’oro al Coni, ha fugato i dubbi della stampa sottolineando come la manifestazione stia viaggiando verso il tutto esaurito e ha auspicato la qualificazione di Flavio Cobolli al torneo che si giocherà a Torino.
Sulla vendita dei biglietti delle ATP Finals senza Sinner: “Se senza Sinner si stanno vendendo i tagliandi delle Atp Finals? Mi dispiace deludervi, vedrete i numeri, al di là del grande dispiacere per il nostro campione del mondo, le Nitto Atp Finals vanno verso il tutto esaurito. Le vendite continuano incessanti a dimostrazione del fatto che nel nostro sport una grande competizione vale anche e forse di più di un grande campione”.
Sui motivi del successo del tennis italiano: “Noi crediamo che il successo del tennis italiano derivi da un sistema nel quale ognuno pensa in modo verticale di fare il proprio dovere e il proprio compito al meglio. Per noi è importante che siano seguiti nel migliore dei modi, come accade, e noi ci possiamo dedicare alle innumerevoli idee e progetti”.
Sulla possibile qualificazione di Flavio Cobolli alle ATP Finals: “Ha avuto un inizio di stagione travolgente. Una finale del Ronald Garros con Zverev e io mi vorrei rigiocare un’altra volta quel quinto set. Ha fatto quarti a Wimbledon, perdendo una partita che avrebbe potuto vincere. Ha poi vinto ad Acapulco, è stato a lungo numero 4 della Race e merita, come Bolelli e Vavassori, che è l’ultimo anno che giocano insieme, di giocare questo finale di stagione a Torino, in casa con 15mila persone che fanno il tifo per loro”.