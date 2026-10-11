Bijueska e Hasegawa vincono i World Skate Games, Alessandro Mazzara in top-10 nel park

Ad Asuncion (Paraguay) si stanno disputando i World Skate Games, il massimo evento internazionale riservato agli sport rotellistici e che per lo skateboard, disciplina protagonista anche alle Olimpiadi, può essere considerato equivalente ai Mondiali. Ad aprire il programma in terra sudamericana sono state le gare di park: dopo le qualificazioni e i vari turni preliminari si è arrivati all’incoronazione dei nuovi Campioni del Mondo.

Lo spagnolo Egoitz Bijueska ha trionfato con il punteggio di 94.50, riuscendo a battere di misura lo statunitense Tom Schaar (93.07) e il brasiliano Gui Khury (92.15). Il talentuoso iberico si è fatto un regalo anticipato per i 16 anni che compirà il prossimo 24 novembre e ha difeso il titolo iridato conquistato a San Paolo, mettendo la ciliegina sulla torta a una stagione in cui è salito sul podio della X Games League in tre occasioni.

Il nostro Alessandro Mazzari ha concluso la gara al decimo posto: con il punteggio di 87.27 in semifinale, si è fermato a un soffio dall’approdo all’atto conclusivo riservato agli otto migliori interpreti del panorama internazionale. L’azzurro ha saputo ritrovarsi dopo un infortunio che lo aveva tenuto lontano dalla pratica agonistica per quattro mesi ed è stato in grado di confermarsi ai piani alti lungo il cammino che conduce ai Giochi di Los Angeles 2028.

Tra le donne ha fatto festa la giapponese Mizuho Hasegawa (91.00 punti), che ha avuto la meglio nei confronti della britannica Sky Brown (89.5) e della connazionale Cocona Hiraki (88.5). I World Skate Games proseguiranno, tra mercoledì 14 e domenica 18 ottobre, con le gare di street, l’altra disciplina presente nel programma a cinque cerchi: l’Italia sarà rappresentata da Agustin Aquila, Andrea Lembo, Irene Panzavolta e Gaia Urbinati.