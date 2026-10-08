Biathlon, cambiano le regole di qualificazione alle mass start di Coppa del Mondo. Privilegiate la forma del momento e l’exploit

La Coppa del Mondo di biathlon scatterà il 26 novembre da Kontiolahti (Finlandia). Nei giorni scorsi è stata ufficializzata una novità regolamentare legata alle mass start, che entrerà in vigore proprio a partire dalla stagione corrente. Cambia difatti il criterio di qualificazione alle partenze in linea, riservate a soli 30 biathleti.

Fino allo scorso anno, il campo partenti era stabilito prendendo i primi 25 della classifica generale ai quali venivano aggiunti i 5 uomini o le 5 donne che avevano marcato più punti nelle gare della tappa antecedenti alla mass start. Il principio rimarrà il medesimo, ma verrà modificato l’equilibrio fra la graduatoria assoluta e il round corrente. Dal 2026-27, le mass start vedranno al via i primi 20 della classifica generale più i 10 uomini o le 10 donne capaci di realizzare il maggior numero di punti nella tappa.

Il direttore degli eventi sportivi IBU, l’ex biathleta Daniel Böhm, ha spiegato che “sono stati gli atleti stessi a chiedere il cambiamento. La proposta è partita dai cinque rappresentanti del comitato degli atleti e, dopo essere stata sottoposta alla federazione internazionale, ha completato il proprio iter venendo approvata dal consiglio IBU”.

Ovviamente, la novità sarà applicata solo alla Coppa del Mondo. Ai Mondiali rimane vivo lo storico criterio di far partecipare alla partenza in linea i migliori 15 della classifica generale prima della manifestazione iridata e tutti i vincitori di medaglia nelle tre gare antecedenti (sprint, inseguimento, individuale), completando il campo con gli atleti più performanti durante la manifestazione iridata stessa.

Il 20+10 in sostituzione del 25+5 dovrebbe garantire la possibilità di avere una start list di livello più elevato, privilegiando gli uomini e le donne più in forma oltre a quelli più forti. Si tratta peraltro di un’ulteriore evoluzione rispetto al sistema originario, che teneva in considerazione solo la classifica di Coppa del Mondo (gareggiavano i primi 30). Un criterio cambiato dal 2008 poiché, soprattutto a fine stagione, si vedevano in pista autentici fantasmi fuori forma.

Va peraltro sottolineato come questo nuovo sistema genererà più occasioni per comprimari in grado di realizzare exploit. Nel prossimo inverno sono previste 5 mass start di Coppa del Mondo. Di esse, 2 baseranno i propri dieci atleti più in forma sui punti conquistati fra sprint e inseguimento (Le Grand Bornand e Oslo), ma altre 3 terranno in considerazione esclusivamente i risultati di una gara (Individuale ad Anterselva, Sprint a Nove Mesto, Individuale a Östersund), il che significa poter prendere due piccioni con una fava se si fa bene in quella specifica competizione.