Bezzecchi cerca la svolta in Indonesia: “Devo ritrovare quella scintilla”

La velocità c’è, la fiducia va ricostruita. Marco Bezzecchi archivia con segnali incoraggianti il venerdì di Mandalika, consapevole che per tornare al livello precedente agli infortuni servirà ancora lavoro.

L’Aprilia è competitiva, ma Raul Fernandez ha chiuso davanti a tutti firmando il record della pista. “È stato un buon inizio, sono abbastanza contento di come è andata la giornata“, ha spiegato il riminese, riconoscendo che “in questo momento sembra che Raul sia forse uno step sopra tutti“. La priorità, però, è migliorare ancora: “Cerchiamo di lavorare bene stasera nel box e di migliorare ancora un po’“.

Nessun dubbio sul feeling con la RS-GP: “È una goduria guidarla sempre la mia moto“. E neppure sull’approccio al weekend: “Devo cercare di fare il massimo» e «non cambia l’approccio. Non deve cambiare“.

Il vero obiettivo resta ritrovare la fiducia persa dopo gli infortuni. “Devo ritrovare passo dopo passo quel tipo di fiducia che avevo prima degli infortuni“, ha ammesso Bezzecchi, ricordando le buone sensazioni di Misano e di Mandalika, seppur con qualche oscillazione.

La convinzione non manca: “Sono abbastanza sicuro che riuscirò a trovare quella scintilla». La ricetta è continuare a credere in sé stesso e lavorare con la squadra: «Giorno dopo giorno, torneremo ad un buon livello anche il venerdì“.