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Berrettini-Vallejo, ATP Tokyo 2026: orario, tv, programma, streaming
Matteo Berrettini cerca di ritrovare passo dopo passo la continuità smarrita e torna in campo sabato 4 ottobre per sfidare il qualificato paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo agli ottavi di finale dell’ATP 500 di Tokyo 2026. Buona occasione per l’azzurro, reduce dalla bella vittoria in rimonta sullo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina e chiamato ad una conferma contro un avversario sulla carta inferiore.
Il trentenne romano occupa attualmente la 47ma piazza nel ranking mondiale e proverà a vivere un’ottima parte finale della stagione per risalire la classifica ATP e arrivare nelle migliori condizioni possibili all’appuntamento delle Finals di Coppa Davis a Bologna. Berrettini dovrà però fare molta attenzione a non sottovalutare Vallejo (n.56 al mondo), capace di travolgere al primo turno Rafael Jodar dopo aver superato le qualificazioni.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Berrettini-Vallejo, valevole come ottavo di finale dell’ATP 500 di Tokyo. Il match verrà trasmesso integralmente in diretta tv su Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO BERRETTINI-VALLEJO ATP TOKYO 2026
Sabato 3 ottobre
Colosseum – Inizio alle ore 4.00
D. Shapovalov vs A. Tabilo
A seguire, ma non prima delle 5.30
M. Arnaldi vs C. Alcaraz
A seguire, ma non prima delle 9.00
Matteo Berrettini vs Adolfo Daniel Vallejo
PROGRAMMA BERRETTINI-VALLEJO ATP TOKYO 2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Sky Sport Tennis.
Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.
Diretta Live testuale: OA Sport.