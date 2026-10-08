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Berrettini-Nakashima, ATP Shanghai 2026: orario, tv, programma, streaming
Il secondo turno del tabellone principale di singolare maschile del torneo ATP Masters 1000 di Shanghai 2026 di tennis opporrà l’azzurro Matteo Berrettini allo statunitense Brandon Nakashima, testa di serie numero 16.
Il match sarà il secondo a partire dalle ore 6.00 italiane sullo Show Court 3: l’unico precedente è molto datato e risale agli Australian Open 2022, quando nel primo turno del main draw Berrettini si impose in quattro set con lo score di 4-6 6-2 7-6 (5) 6-3.
La sfida che vedrà protagonista Matteo Berrettini nel Masters 1000 di Shanghai sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW, Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale del match.
CALENDARIO ATP SHANGHAI 2026
Venerdì 9 ottobre
Show Court 3 – Dalle ore 6.00 italiane
Rei Sakamoto (Giappone, Q)-Andrey Rublev (Russia, 23)
A seguire
Matteo Berrettini (Italia)-Brandon Nakashima (Stati Uniti, 16) – Diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena
PROGRAMMA ATP SHANGHAI 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena.
Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.
Diretta live testuale: OA Sport.