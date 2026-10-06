Berrettini-Kovacevic, ATP Shanghai 2026: orario, tv, programma, streaming

L’annuncio della fine anticipata della stagione per Jannik Sinner è certamente un colpo per il tennis italiano. Bisogna però ripartire e provare a produrre risultati positivi anche in assenza del più forte. In quest’ottica un ruolo fondamentale può giocarlo Matteo Berrettini che nel primo turno del torneo ATP Masters 1000 di Shanghai affronta l’americano Aleksandar Kovacevic, numero 94 del ranking ATP. Il match sarà il primo in programma sullo Stadium Court e inizierà alle 06:00 italiane.

L’esperto giocatore romano, dopo aver raggiunto gli ottavi la scorsa settimana a Tokyo, punta a continuare il lavoro di perfezionamento del proprio stato di forma in vista di quello che per lui può rappresentare l’appuntamento principale dell’annata, la Final Eight di Coppa Davis che si giocherà a fine novembre a Bologna. Kovacevic, dal canto suo, riesce a esprimere il meglio del proprio potenziale sui campi in cemento.

La mancanza di precedenti confronti diretti rende la sfida con lo statunitense un inedito assoluto. Chi vincerà si qualificherà per il secondo turno. In caso di successo l’azzurro affronterebbe nei trentaduesimi di finale l’americano Brandon Nakashima, testa di serie numero sedici.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Berrettini-Kovacevic, valevole per il primo turno dell’ATP Masters 1000 di Shanghai. Il match verrà trasmesso integralmente in diretta tv su Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO BERRETTINI-KOVACEVIC ATP SHANGHAI 2026

Mercoledì 7 ottobre

Stadium Court – Inizio alle ore 06.00

Aleksandar Kovacevic (USA) vs Matteo Berrettini (ITA)

A seguire

Zhizhen Zhang (CHN) [WC] vs Tomas Machac (CZE)

Non prima delle 12.00

Yibing Wu (CHN) [WC] vs Michael Zheng (USA) [LL]

A seguire

Arthur Fery (GBR) vs Marin Cilic (CRO)

PROGRAMMA BERRETTINI-VALLEJO ATP SHANGHAI 2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV

Diretta Live testuale: OA Sport