Berrettini-Jacquet oggi, ATP Lione 2026: orario, tv, programma, streaming

Il primo turno del tabellone principale di singolare maschile del torneo ATP 250 di Lione 2026 di tennis opporrà l’azzurro Matteo Berrettini al padrone di casa transalpino Kyrian Jacquet, giocatore proveniente dalle qualificazioni.

Il match sarà il quarto a partire dalle ore 12.00 sul Court Central Auvergne-Rhone-Alpes: l’incontro in ogni caso inizierà non prima delle ore 19.00. Non ci sono precedenti sul circuito maggiore tra Matteo Berrettini e Kyrian Jacquet.

La sfida che vedrà protagonista Matteo Berrettini nel torneo ATP 250 di Lione sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW, Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale del match.

CALENDARIO ATP LIONE 2026

Mercoledì 21 ottobre

Court Central Auvergne-Rhone-Alpes – Dalle ore 12.00

Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin (Monaco/Francia, 3) – Finn Reynolds / James Watt (Nuova Zelanda)

Non prima delle ore 14.00

Ugo Humbert (Francia, 7) – Corentin Moutet (Francia)

A seguire

Benjamin Bonzi (Francia) – Cameron Norrie (Gran Bretagna)

Non prima delle ore 19.00

Matteo Berrettini (Italia) – Kyrian Jacquet (Francia, Q) – Diretta tv su Sky Sport Tennis

PROGRAMMA ATP LIONE 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta live testuale: OA Sport.