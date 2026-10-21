Bergamo-Milano oggi in tv, A1 volley femminile: orario, canale, streaming

Oggi mercoledì 21 ottobre (ore 20.30) si gioca Bergamo-Milano, incontro valido per la quarta giornata della Serie A1 2026-2027 di volley femminile. Si preannuncia un caldo derby lombardo alla ChorufLife del capoluogo orobico, dove le padrone di casa ospiteranno le arrembanti meneghine, tra le più accreditate pretendenti allo scudetto. Entrambe le squadre hanno vinto i primi tre incontri disputati: Milano ha regolato nell’ordine Firenze, Macerata, Novara; Bergamo ha avuto la meglio su Macerata, Novara, Busto Arsizio.

LA DIRETTA LIVE DI BERGAMO-MILANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30

Le ragazze di coach Chicco Blengini inseguiranno la quarta affermazione di fila, in modo da agganciare Conegliano in testa alla classifica (le Pantere hanno già disputato questo turno infrasettimanale). La formazione allenata da Marcello Cervellin si trova a una lunghezza di distacco dall’avversaria di giornata e vuole continuare a stupire dopo un eccellente avvio di stagione.

Milano sarà guidata dalle sue titolari di riferimento: l’opposto Paola Egonu, la palleggiatrice Francesca Bosio, le centrali Anna Danesi ed Hena Kurtagic, i martelli Khalia Lanier e Rebecca Piva, il libero Eleonora Fersino. Bergamo punterà in particolar modo su sulle attaccanti Elena Pietrini e Kendall Kipp, sulla centrale Denise Meli e sulla regista Safa Allaoui.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Bergamo-Milano, incontro valido per la quarta giornata della Serie A1 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN per gli abbonati; garantita la diretta live testuale su OA Sport; non è prevista la diretta televisiva.

CALENDARIO BERGAMO-MILANO VOLLEY OGGI

Mercoledì 21 ottobre

Ore 20.30 ChorusLife Volley Bergamo vs Numia Vero Volley Milano

PROGRAMMA BERGAMO-MILANO: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.