Bentornato, Lorenzo Musetti! Successo nell’ATP di Lione, lezione di tennis a Taylor Fritz

Lorenzo Musetti, dopo 4 anni, torna a vincere un torneo sul circuito ATP. Lo fa a Lione, dove conquista il 250 locale contro Taylor Fritz. L’americano deve cedere per 6-3 6-4 anche a una performance di livello eccellente del toscano, che con questo risultato torna a dimostrare chi è davvero. E, per certa misura, scaccia un po’ tutte le energie negative di un 2026 che è stato pure troppo tormentato, che gli ha molto probabilmente negato il numero 3 del mondo a inizio anno, ma che ora gli sta facendo rivedere la luce.

Musetti deve salvare ai vantaggi il proprio primo turno di servizio, ma se si pensa che possa andare in difficoltà, questo è l’unico game del parziale in cui esiste quest’impressione. Nel secondo gioco, infatti, non solo trova il break a zero, ma lo fa con una sequenza di due rovesci e un dritto, tutti lungolinea, che valgono altrettanti punti tali da far alzare in piedi il pubblico di Lione. Il 3-0 arriva senza problemi, poi i turni di battuta dell’uno e dell’altro vanno avanti con problemi molto relativi. O, per meglio dire, si va avanti in gran velocità: la conclusione arriva con un game chiuso a zero da Musetti con tanto di lob e successivo dritto incrociato vincente.

Nel secondo parziale, dopo un paio di game di (quasi) ordinaria amministrazione, sull’1-1 Musetti si guadagna altre due palle break con un mix di difese e passanti che lascia il pubblico lionese ancora a spellarsi le mani. Due errori di Fritz lanciano Lorenzo sul 2-1, poi l’americano cerca di riprendere subito in mano la situazione, ma in un durissimo quarto gioco il toscano riesce a tenere con abilità la battuta. In qualche modo l’italiano riesce a salvarsi da 0-30 sul 3-2, ed è questo per certa misura l’unico reale brivido che gli rimane davanti agli occhi. Sul 5-4 di tensione ce n’è, questo è vero, e sul primo e unico match point la si vede enormemente per l’allungarsi dello scambio. Il dritto fuori di Fritz, però, “manda” Musetti a terra dall’emozione: ce l’ha fatta, finalmente.

13-11 il conto vincenti-errori gratuiti da parte di un Musetti solidissimo contro il 13-28 di Fritz, più volte trovatosi ad avere a che fare con grandi difese da parte del giocatore di Carrara. Per lui è il terzo successo sul circuito maggiore dopo quelli di Amburgo e Napoli nel 2022, ed è una vittoria che lo rilancia fino al numero 24 del mondo. L’attuale paradosso dei paradossi è che è numero 4 d’Italia, ma con salute e qualità tennistica Musetti non farà fatica a tornare ai livelli che gli competono.