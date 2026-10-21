Benjamin Noval da record: sarà lo junior più pagato della storia del ciclismo? Le voci sulle cifre milionarie

Benjamin Noval è stato tra i grandi protagonisti dei Mondiali 2026 di ciclismo, dove ha trionfato nella cronometro individuale e nella prova in linea riservata agli juniores. La giovane promessa spagnola ha firmato una splendida doppietta sulle strade di Montreal ed è balzato subito agli occhi degli appassionati, che hanno prontamente notato un talento già conosciuto agli addetti ai lavori. Il nativo di Pola de Laviana ha compiuto 18 anni lo scorso 7 ottobre e il prossimo anno sbarcherà direttamente nel World Tour, iniziando la propria avventura da professionista con i colori della Netcompany INEOS.

Nelle ultime ore sono emersi dei dettagli riguardo al prossimo futuro di quella che sembra essere una stella emergente. Secondo quanto appreso dalla quotata testata iberica Marca, la Netcompany INEOS starebbe pensando a un accordo fino al 2031 per il giovane spagnolo: si parla di una possibile firma entro la conclusione della settimana in corso, a estensione del preaccordo triennale siglato nell’estate 2025, il cui valore è stato stimato in un milione di euro da Marca. Dopo l’exploit iridato, il suo valore si è alzato e si parla di un accordo economico che lo renderebbe lo junior più pagato della storia del ciclismo.

L’entità della somma non è però stata svelata, ma viene ribadito che sarebbe il contratto più importante della storia per un corridore della sua età. Come riporta Marca, l’entourage del giovane vuole evitare una pressione eccessiva. L’attesa che suscita e l’interesse di diverse squadre lo pongono già al centro del mercato, ma la priorità è quella di costruire un percorso a lungo termine. Un contratto fino al 2031 offre proprio quel margine per lavorare con una visione a lungo termine.