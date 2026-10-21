Bellucci-Atmane, ATP Almaty 2026: orario, tv, programma, streaming

Domani, giovedì 22 ottobre, per quanto concerne l’ATP 250 di Almaty, in Kazakistan, si completerà il secondo turno del tabellone principale di singolare maschile: scenderà in campo l’azzurro Mattia Bellucci, che affronterà il transalpino Terence Atmane.

L’incontro si disputerà sul Center Court e sarà il primo del programma, che si aprirà alle ore 8.30 italiane: si tratta della prima sfida tra i due sul circuito maggiore, anche se c’è un precedente nelle qualificazioni degli Australian Open 2025, quando nel secondo turno si impose il francese per 7-6 (7) 6-4.

Il match tra Mattia Bellucci ed il transalpino Terence Atmane negli ottavi di finale dell’ATP 250 di Almaty sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Uno (201), mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale del match dell’azzurro.

CALENDARIO ATP ALMATY 2026

Giovedì 22 ottobre

Center Court – Dalle ore 8.30 italiane

Mattia Bellucci (Italia)-Terence Atmane (Francia) – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Uno (201)

PROGRAMMA ATP ALMATY 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Uno (201).

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta live testuale: OA Sport.