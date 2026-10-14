Beach volley, Valentina Gottardi operata alla spalla: obiettivo rientro a febbraio, nel mirino Doha

L’azzurra di beach volley Valentina Gottardi è stata operata alla spalla destra e dovrà affrontare un periodo di recupero prima di tornare sulla sabbia. L’obiettivo è rientrare tra circa quattro mesi, a febbraio, con la speranza di essere pronta per il primo Elite 16 dell’anno a Doha. Una prospettiva che dipenderà dall’evoluzione del recupero e dalla possibilità di ritrovare gradualmente la piena condizione agonistica.

Come comunicato dalla Federazione, l’intervento di chirurgia artroscopica ha trattato un problema all’articolazione e al tendine sovraspinoso della spalla destra. L’operazione, eseguita dal professor Alessandro Castagna e dal dottor Raffaele Garofalo all’IRCCS Humanitas Research Hospital di Rozzano, è perfettamente riuscita. Gottardi può quindi iniziare l’iter riabilitativo, primo passo verso il ritorno agli allenamenti e alle competizioni.

Lo stop arriva dopo una stagione che, insieme a Reka Orsi Toth, ha offerto risultati importanti e indicazioni sul potenziale della coppia. Il punto più alto nel circuito maggiore è stato l’argento conquistato a Brasília, al termine di un percorso impreziosito dai successi contro Nina Brunner e Tanja Hüberli e contro Tina Graudina e Anastasija Samoilova. Vittorie che hanno dimostrato la capacità delle italiane di competere con alcune delle formazioni più quotate del panorama internazionale.

Un’altra conferma è arrivata ad Amburgo, dove Gottardi e Orsi Toth hanno raggiunto il quarto posto, tornando a giocarsi le medaglie. Un risultato significativo per una coppia capace di superare anche Svenja Müller e Cinja Tillmann, pur senza riuscire a completare il percorso sul podio. I noni posti di Ostrava e Gstaad hanno invece lasciato margini di miglioramento nella fase a eliminazione diretta: in Svizzera, in particolare, le azzurre avevano chiuso il girone con tre vittorie prima di fermarsi nel primo confronto successivo.

Il bilancio comprende anche il nono posto agli Europei di Stare Jablonki e la vittoria nel torneo di Modena, ottenuta senza sconfitte. Risultati di peso differente, che restituiscono l’immagine di una coppia competitiva, con picchi di rendimento elevati e la necessità di consolidare la continuità nei grandi appuntamenti.

Ora le priorità cambiano. Per Gottardi sarà fondamentale completare il recupero e ritrovare sicurezza nei gesti che sollecitano la spalla, dall’attacco al servizio. Doha rappresenta il traguardo sperato per la ripresa, mentre il lavoro dei prossimi mesi dovrà consentirle di tornare a esprimere le qualità che, insieme a Orsi Toth, l’hanno riportata nella lotta per le medaglie del circuito internazionale.