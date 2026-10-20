Beach rowing, l’Italia non è pronta: neanche un turno superato dagli azzurri ai Mondiali nelle specialità olimpiche

A Qingdao, in Cina, si sono conclusi senza sussulti per i colori azzurri le World Rowing Beach Sprint Finals 2026 di canottaggio: le eliminazioni negli ottavi di finale degli equipaggi italiani nelle tre specialità olimpiche hanno portato alla mancata qualificazione dell’Italia alle Beach Sprint Series del 2027, nuova manifestazione ideata da World Rowing.

Nel singolo senior femminile Maria Lanciano viene eliminata negli ottavi di finale dalla vicecampionessa mondiale uscente della specialità, l’austriaca Magdalena Lobnig, che poi conquisterà la medaglia di bronzo. Oro e titolo iridato, invece, vanno all’australiana Isabella Scammell, che vince la finale in 2’53″03, battendo la cinese Wenjie Zhu, al traguardo in 2’57″08.

Nel singolo senior maschile Leonardo Tedoldi viene sconfitto negli ottavi di finale dal padrone di casa cinese Jiayu Liu, che poi proseguirà la propria cavalcata fino al titolo iridato, chiudendo la finale in 2’46″97 e battendo nettamente l’australiano Samuel Forbes, d’argento in 3’03″48. Medaglia di bronzo per il tedesco Moritz Wolff.

Nel doppio senior misto Federico Ceccarino e Maria Lanciano escono di scena negli ottavi di finale, sconfitti nel confronto ad eliminazione diretta dai Paesi Bassi. Oro e titolo mondiale alla Germania di Franz Werner e Sophie Leupold, che in finale vincono in 2’43″95 contro la Lituania di Dominykas Jancionis e Martyna Kazlauskaite, alla piazza d’onore in 2’44″67, mentre sale sul gradino più basso del podio la Polonia di Adam Bujnowski e Dominika Baranowska.

In virtù dei risultati odierni ottenuti da ciascuna Nazione nelle tre specialità, si qualificano alle Beach Sprint Series 2027 i seguenti sette Paesi: Cina, Australia, Germania, Lituania, Portogallo, Spagna e Stati Uniti. Niente da fare per l’Italia.