Bayern Monaco-Virtus Bologna oggi in tv, Eurolega basket: orario, canale, streaming

Trasferta in terra tedesca per la Virtus Bologna in Eurolega! Oggi giovedì 8 ottobre alle ore 20:00 i bolognesi fanno visita al Bayern Monaco per la quarta giornata della regular season 2026-2027, unico impegno settimanale in Europa.

LA DIRETTA LIVE DI BAYERN MONACO-VIRTUS BOLOGNA DALLE 20.00

Le V-nere si presentano dopo la vittoria al fotofinish di giovedì sera contro l’Olympiacos Pireo campione in carica (96-94) grazie alla tripla allo scadere di Marcus Carr che ha fatto letteralmente esplodere il PalaDozza. 1-2 è il record dei bianconeri, che provano quindi a dare continuità al successo casalingo di sette giorni fa. A dare man forte anche Derrick Alston Jr, con Wendell Moore pronto a supportare i compagni nelle situazioni difficili.

Il Bayern Monaco ha iniziato la campagna continentale con un’affermazione esterna contro il Maccabi Tel Aviv (84-86) seguita però da due ko consecutivi rispettivamente contro Fenerbahce Istanbul (100-76) e Partizan Belgrado (84-86), con i tedeschi che hanno lo stesso bilancio della Virtus dopo tre turni fin qui disputati (1-2). Fari puntati sul blocco della Nazionale guidata da Alex Mumbru composto da Andreas Obst, Oscar Da Silva e Niels Giffey.

Palla a due che verrà alzata questa sera al SAP Garden di Monaco di Baviera (Germania) alle ore 20:00. Diretta tvaffidata alle telecamere di Sky Sport Basket (canale 205), con la diretta streaming garantita da SkyGO, Now TV e Euroleague TV. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale, per aggiornarvi costantemente su questo match della Virtus Bologna in Eurolega.

CALENDARIO EUROLEGA BASKET 2027

Giovedì 8 ottobre

Ore 20:00 Bayern Monaco-Virtus Costa Bologna – Diretta tv su Sky Sport Basket e Sky Sport Uno

BAYERN MONACO-VIRTUS BOLOGNA EUROLEGA BASKET 2027 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Basket (Canale 205), Sky Sport Uno (Canale 201)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV

Diretta Live testuale: OA Sport