Baskonia-Olimpia Milano oggi, Eurolega basket: orario, tv, programma, streaming

Trasferta in terra basca per l’Olimpia Milano in Eurolega! Oggi venerdì 2 ottobre alle ore 20.30 i meneghini scendono sul parquet del Baskonia per il terzo turno della regular season 2026-2027.

L’Armani Milano arriva a Vitoria dopo il ko all’esordio contro il Partizan Belgrado e, soprattutto, con la fiducia ritrovata grazie alla vittoria sulla sirena nel derby contro la Virtus Bologna, primo successo stagionale in Europa. Un risultato importante per il morale, che ora la squadra di Peppe Poeta è chiamata a confermare lontano dal Forum. Protagonista del colpo decisivo contro i bolognesi è stato Devon Hall, autore del canestro vincente, mentre hanno ben figurato anche Jason Burnell e Moses Wright, punto di riferimento per l’equilibrio della squadra.

Il Baskonia si presenta invece in cerca di riscatto, reduce da due sconfitte nelle prime due giornate, contro Olympiacos e Valencia. In panchina c’è l’italiano Paolo Galbiati, mentre nel roster figura anche Matteo Spagnolo, altro volto noto al pubblico italiano. I giocatori di riferimento sono Damion Baugh, Tadas Sedekerskis e Kenneth Faried, un mix di talento ed esperienza che rende i baschi pericolosi, soprattutto se spinti dalla necessità di sbloccarsi davanti al proprio pubblico. Per l’Olimpia l’obiettivo è ridurre gli alti e bassi che finora ne hanno condizionato il rendimento, garantendo maggiore continuità nell’arco dei quaranta minuti. Quella di Vitoria è un’occasione preziosa per dare un segnale di maturità contro un avversario ferito, ma alla portata.

Inizio del match previsto questa sera alla Fernando Buesa Arena di Vitoria (Spagna) alle ore 20.30. Diretta tv affidata alle telecamere di Sky Sport Uno (canale 201), con la diretta streaming disponibile su SkyGO e Now TV. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale, per non farvi perdere davvero nulla del match di Eurolega dell’Olimpia Milano.

CALENDARIO EUROLEGA BASKET 2026-2027 OGGI

Venerdì 2 ottobre

Ore 20.30 Baskonia-Armani Milano – Diretta tv su Sky Sport Uno

PROGRAMMA BASKONIA-OLIMPIA MILANO EUROLEGA BASKET 2026-2027 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (Canale 201)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV

Diretta Live testuale: OA Sport