Basket: Virtus Bologna, vittoria spettacolo a Parigi! Terzo urrà consecutivo in Eurolega

La Virtus Bologna porta a casa la terza vittoria consecutiva in Eurolega. Gran vittoria della squadra allenata da Alex Mumbru, che in una partita a ritmo straordinariamente alto e, contemporaneamente, godibile vince a Parigi sul Paris Basketball con il punteggio di 94-96. Eroi della serata Derrick Alston con 23 punti e Wendell Moore con 14, ma è un po’ tutta la squadra a meritarsi la copertina. Dall’altra parte 23 anche di un indiavolato Tyson Etienne (che tira 17 volte da tre e segna 7 volte); 19 anche per TJ Warren.

Partenza senza mezzi termini della Virtus, che in un minuto e mezzo va già sullo 0-7 con quattro punti di Diouf e tre di Carr. Ci pensa Cavaliere a fermare il break con due liberi, ma i parigini reggono l’urto soprattutto con Warren e Tarpey, che sono gli uomini in grado di girare la situazione e portare il Paris sul 14-13. Faye scrive +3, ma arriva la tripla di Alston seguita dalla schiacciata di Diarra: 16-18, sono passati appena 5’30”. Le V nere si sfogano ulteriormente, con Alston e Bello c’è il 19-26 nel giro di un altro paio di minuti, ma c’è anche il controparziale di 7-0 dei padroni di casa ancora con tanto Warren (ed Etienne). E a fine primo quarto è 26-26.

Ancora Warren firma il sorpasso parigino al rientro in campo, Bello gli risponde da tre per il 28-29. Il ritmo continua a essere piuttosto alto anche se le percentuali cominciano a scendere. I sorpassi arrivano da una parte e dall’altra, senza che ci sia nessuno in grado di mettere davvero le mani sulla partita. La situazione resta questa fino alla metà del secondo periodo, anzi pure oltre. Poi la difesa bianconera riesce a registrare qualche dettaglio in maniera un pochino migliore, segna Diouf, arriva qualche libero, ma il tocco finale lo riesce a piazzare Casarin per un 38-46 che fa ben sperare all’intervallo.

Il rientro in campo è però tutto casalingo, e l’arena di Parigi ha tutto per avere fiducia: Warren, Tarpey ed Etienne riportano la squadra di casa sul -1 ed ancora Etienne fa esplodere l’Adidas Arena con la tripla del pari dopo 2’15”. Alston e Diouf riallungano, ma non c’è mai davvero un momento di pausa e tutto si risolve ancora in un elastico che non smette di allungarsi ed accorciarsi. Moore a metà quarto spedisce la Virtus sul +6 (52-58), Bello spinge ancora i suoi più in là sul 54-62, Faye ed Etienne reggono in piedi il Paris, che sorpassa ancora a -1’35” con la tripla del solito Etienne. Incredibilmente, per l’andamento del match, non segna più nessuno fino alla terza sirena: 65-64.

I ritmi tornano ad alzarsi in maniera vertiginosa nel quarto finale. Comincia a cercare l’allungo Moore, ma se prima si parlava di elastico, adesso si parla davvero di momenti nei quali non c’è praticamente mai più di un possesso di vantaggio e nei quali la precisione, da qualunque parte, è fondamentale. In verità, una fuga la Virtus la tenta per davvero, con Diarra che schiaccia, Alston che segna la tripla del +6 e il 74-80 a -6’25”. Carr rincara la dose per il 74-82, ma il Paris non muore mai, scova Herrera, ritrova un silente Hommes ed è 82-84. Anzi, 84-84 con Faye. Colpisce dall’arco Frazier per il +3, risponde Herrera, Moore trova un gran canestro, ma non il 2+1 e Faye pareggia ancora. Ci pensa Alston a colpire da oltre l’arco, Faye viene stoppato, ma la palla finisce ad Etienne che firma il 92-92. Finita? No: ancor Frazier, ancora tripla, ancora 92-95. Torna a segnare Etienne, Carr fa 1/2, ma la difesa virtussina è eccellente e costringe Etienne a un tiro da distanza siderale che non entra. La successiva lotta a rimbalzo serve solo a far passare il tempo: è tris bianconero.

PARIS BASKETBALL-VIRTUS BOLOGNA 94-96

PARIS – Warren* 19, Tarpey 5, Cavaliere* 2, Herrera* 12, Rhoden 9, Etienne* 23, Ayayi 2, Dokossi* 6, Faye 10, Morgan 3, Hommes 3. All. Lefevre

BOLOGNA – Bello 12, Frazier 8, Carr* 11, Kokila 2, Casarin 2, Moore* 14, Edwards* 5, Baldasso, Alston* 23, Diarra 8, Klintman, Diouf* 11. All. Mumbru