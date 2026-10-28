Basket, Virtus Bologna sconfitta in casa dallo Zalgiris Kaunas in Eurolega. I lituani scappano nel finale

Seconda sconfitta consecutiva per la Virtus Bologna in Eurolega. Nella notte dedicata alla celebrazione di Gus Binelli, le V nere di Alex Mumbru devono veder passare lo Zalgiris Kaunas per 74-91, con una performance invidiabile da parte dei lituani che sfruttano un grande Jonas Valanciunas da 17 punti e 11 rimbalzi. Per i padroni di casa top scorer Derrick Alston con 18.

Prime fasi a corrente alternata, con Alston da una parte e Valanciunas dall’altra che si fanno protagonisti. Poi la questione si fa molto equilibrata, ma solo per breve tempo, perché dall’8-10 sale in cattedra Frazier: tre triple, una rubata con schiacciata e la Virtus vola sul 21-14. Un autentico momento di esaltazione, salutato dal PalaDozza in grande stile. Con Diarra che fa 1/2 dalla lunetta il primo quarto va a chiudersi sul 22-14.

Alla ripartenza Grigonis mette cinque punti di fila, con Diarra che subito reagisce a sua volta con un paio di scalate sopra il ferro. Pian piano, anzi neanche tanto piano, lo Zalgiris si riavvicina e, con un parziale di 0-7 dal 28-22, sorpassa grazie a Lee, Maodo Lo e Tubelis. Per reagire la Virtus lo fa, con Kokila che schiaccia e Alston in semigancio, poi è lo stesso Alston a piazzare la tripla del +4. Edwards, da buon ex, reagisce subito: segna e subito dopo c’è la tripla di Tubelis che costringe Mumbru al timeout. Si chiude la prima metà di gara sul 35-37.

Si riparte con Butkevicius che appoggia il +4 lituano, solo per vedere Alston piazzare la tripla del -1. Lo Zalgiris, però, in campo ci è rientrato con grande piglio e lo dimostra con l’accoppiata Edwards-Evans, che spedisce gli ospiti sul +7. Carr, Alston e Diarra provano a tenere attaccati i bianconeri, ma la situazione inizia a precipitare con Valanciunas che dal 44-47 fa partire un parziale di 0-7. Ancora una volta Frazier, con Bello, riesce a mantenere la partita in bilico, ma ci pensa Sleva a ridare il +8 allo Zalgiris. Che, alla fine, proprio con lui riesce ad aprire un varco importante, che porta fino al 53-65 a 10′ dal termine.

Gli ospiti non smettono di accelerare, colpendo per il nuovo +15 con Grigonis e poi Tubelis. Una fiammata, va detto, la Virtus ce l’ha, e la piazza nei nomi di Carr e Alston fino al -8 (62-70). Il PalaDozza si accende, ma a spegnerlo quasi subito ci pensa Brown, che dal 64-72 fa ricominciare l’affondo dello Zalgiris: non bastano due timeout di Mumbru a fermarlo, perché il parziale è pesantissimo, un 11-0 che manda la Virtus sotto fino al 64-85. Di fatto è fine del match anticipata: quella reale dice 74-91.

VIRTUS BOLOGNA-ZALGIRIS KAUNAS 74-91

VIRTUS – Bello 4, Frazier 14, Carr* 9, Kokila* 2, Moore* 2, Edwards* 8, Alston* 18, Hackett 2, Ferrari, Diarra 13, Klintman 2, Diouf. All. Mumbru

ZALGIRIS – Brown 14, Akobundu-Ehiogu, Edwards* 6, Lee* 5, Tubelis* 9, Lo 3, Sleva 13, Valanciunas* 17, Evans 4, Grigonis 12, Butkevicius* 5, Ulanovas 3. All. Masiulis