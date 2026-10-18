Basket, Virtus Bologna capolista solitaria. Bene Trento, Verona e Treviso

Dopo la vittoria di Venezia nell’anticipo di ieri e quella di Milano nella sfida di mezzogiorno, si è completata la quarta giornata della Serie A di basket. C’è una sola squadra ancora in vetta a punteggio pieno ed è la Virtus Costa Bologna, che ha dominato sul fanalino di coda Scafati con il punteggio di 108-83. Una partita già messa in ghiaccio dopo il primo quarto, con la Virtus che ha poi comodamente amministrato il vantaggio. Il miglior marcatore di Bologna è stato Derrick Alston con 19 punti e ci sono anche i 18 di Bo Klintman, mentre per Scafati ci sono 20 punti di Ze’Rik Onyema.

La partita più emozionante della giornata è quella che va in scena a Trento, con la Dolomiti che festeggia la terza vittoria in campionato contro la Openjobmetis Varese. Finisce 87-85 e succede di tutto nell’ultimo minuto. Prima una tripla pazzesca da 10 metri di tabella di Olivari, poi quella del pareggio di Hale. A decidere è anche un libero in favore di Trento per l’invasione sulla rimessa di Duke a otto secondi dalla fine. Protagonista per Trento è sicuramente Isaiah Bigelow con 20 punti, mentre per Varese ci sono 29 punti di uno straordinario Hunter Hale, a cui non è riuscita la tripla della vittoria sulla sirena.

Nel gruppone a 6 punti ci sono anche Treviso e Verona, che continuano nel loro ottimo inizio di stagione. La Nutribullet ha superato 102-86 Udine con 21 punti a testa per Alessandro Cappelletti, JP Macura e DeWayne Russell. La Tezenis, invece, ha battuto 94-81 Reggio Emilia con 18 punti di Andrew Andrews e la doppia doppia di Mike Tobey con 17 punti e 10 rimbalzi.

Si sblocca la Pallacanestro Trieste, che festeggia la prima vittoria in campionato contro un’Acqua San Bernardo Cantù che resta invece ancora all’ultimo posto a zero punti. Trieste domina per 92-72 con 21 punti di Lajae Jones e 19 di Langston Galloway, mentre Cantù ha 21 punti di Savion Flagg.

Colpo esterno, il primo della sua storia, per la Maxima Roma, che supera la Bertram Tortona per 89-75 al termine di un match quasi sempre in controllo per la formazione capitolina, che ha avuto un grandissimo Giovanni Veronesi da 20 punti ed un Miro Bilan da 17.

RISULTATI 4^ GIORNATA SERIE A 2026-2027

BC Roma – Umana Reyer Venezia 98-104 (giocata ieri)

Napoli Basketball – Armani Olimpia Milano 82-98

Dolomiti Energia Trento – Openjobmetis Varese 87-85

Nutribullet Treviso Basket – APU Old Wild West Udine 102-86

Pallacanestro Trieste – Acqua S.Bernardo Cantù 92-72

Tezenis Verona – UNA Hotels Reggio Emilia 94-81

Virtus Costa Bologna – Longobardi Scafati Basket 108-83

Bertram Derthona Tortona – Maxima Roma 75-89

CLASSIFICA: Bologna 8, Milano, Verona, Treviso, Venezia, Napoli, Trento 6, Udine, Varese, Maxima Roma 4, BC Roma, Trieste, Reggio Emilia, Tortona 2, Cantù, Scafati 0