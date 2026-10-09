Basket: Venezia-Virtus Bologna big match della 3a giornata. Milano riceve Treviso, a Roma derby Maxima-BC

Terza giornata che sta prendendo le mosse in Serie A 2026-2027. Sarà un fine settimana tutto da osservare per mille motivi: i problemi di Milano contro l’entusiasmo di Treviso, il big match Venezia-Virtus Bologna, le speranze di Napoli e il confronto delle romane tra Maxima (di Paul Matiasic) e BC (di Donnie Nelson-Luka Doncic).

APU OLD WILD WEST UDINE-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO – Sabato 10 ottobre, ore 20:00

2/2 finora per l’APU in campionato, un bottino pieno impreziosito dal modo in cui è arrivata la vittoria a Cantù. Di contro, Trento ha bisogno di riscattare le sue due sconfitte casalinghe, contro Treviso in Serie A e contro lo Slask Wroclaw in EuroCup. In questa sorta di derby cromatico è la squadra ospite ad avere qualche problema in più, con le assenze (di lunga data) di Patrick Hassan e, per una lesione allo psoas, di Alessandro Bertini. Nulla da segnalare per Udine, pronta a sfruttare il fattore PalaCarnera.

OPENJOBMETIS VARESE-PALLACANESTRO TRIESTE – Sabato 10 ottobre, ore 20:30

La vera notizia riguarda Varese: Amedeo Della Valle sarebbe vicino al rientro se l’allenamento di oggi dovesse andare secondo i piani. Resta così solo William McDowell-White l’unico assente sicuro per una Openjobmetis che deve ancora scoprire qual è la sua piena e reale faccia. Trieste è ancora una specie di cantiere in costruzione per ovvie ragioni, ma l’aver retto l’urto contro due potenze come Milano e Venezia lascia senz’altro con margini di speranza Francesco Taccetti. Sfida molto più incerta del previsto, con i giuliani che arrivano all’appuntamento dopo la presentazione avvenuta in Piazza Unità due giorni fa.

ARMANI OLIMPIA MILANO-NUTRIBULLET TREVISO BASKET – Domenica 11 ottobre, ore 16:00

Non potrebbe essere più differente l’approccio a questa sfida delle due squadre. Da un lato Milano, con Peppe Poeta potenzialmente sull’orlo dell’uscita di scena (ci sarebbe Sfairopoulos in attesa), dall’altra Treviso, con un grandissimo entusiasmo derivante dalle due vittorie contro BC Roma e Trento. Dovesse la Nutribullet riuscire a battere l’Olimpia, sarebbe appena la seconda vittoria da quando esiste la società (senza conteggiare l’epoca Benetton, dal momento che giova ricordare come siano entità differenti). All’Armani mancherà Stefano Tonut (contusione alla mano sinistra), in casa Treviso per JP Macura mancano 7 punti ai 1500 in A.

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ-NAPOLI BASKETBALL – Domenica 11 ottobre, ore 17:00

Cantù cerca di riprendersi dalla dolorosa sconfitta contro Udine, giunta al supplementare, ma si trova a ricevere al PalaDesio una delle squadre che sta mandando più segnali di questo inizio di stagione. Napoli, infatti, tra campionato ed EuroCup non ha badato a compromessi: due vittorie di qua, due di là e tanta convinzione, soprattutto perché ci sono ancora le assenze pesanti di Jahmi’us Ramsey e Leonardo Totè. Il tutto mentre a Cantù è stata risolta la grana con Hassani Gravett, lamentatosi di un cambio ordinato da Frank Vitucci contro Udine.

UNA HOTELS REGGIO EMILIA-BERTRAM DERTHONA TORTONA – Domenica 11 ottobre, ore 17:00

Situazione abbastanza particolare per Reggio Emilia, che deve contemporaneamente riscattare la sconfitta contro Napoli e dar seguito ai buoni segnali arrivati dal successo di Champions League contro Pardubice. Rotta simile per Tortona tra sconfitta in casa BC Roma in campionato e vittoria contro Le Mans in EuroCup. Il club piemontese deve fare a meno di Paul Eboua (salterà anche l’Aris), ancora fermo per guai al polpaccio, e deve cercare di uscire da un certo numero di dilemmi che stanno incorniciando l’inizio della stagione.

LONGOBARDI SCAFATI BASKET-TEZENIS VERONA – Domenica 11 ottobre, ore 18:00

Presenza numero 200 in campionato per Marco Ceron, la cui Scafati riceve Verona dopo la sconfitta contro Varese. Ed è una Tezenis particolarmente lanciata, dopo la grande fiducia legata al successo casalingo contro Milano. Lo scontro è anche tra due degli allenatori più esperti e riconosciuti del campionato, vale a dire Piero Bucchi per i campani e Alessandro Ramagli per i veneti. Sul fronte veronese resta l’assenza di Izaiah Brockington per lesione al soleo sinistro. Diversamente, Scafati potrebbe recuperare Brandon Johnson.

MAXIMA ROMA-BC ROMA – Domenica 11 ottobre, ore 18:15

Il derby di Serie A tra le due romane arriva praticamente subito, e in una fase stagionale nella quale la Maxima è 0-2 e la BC è 1-1 (1-1 per l’una e per l’altra, invece, in EuroCup). L’ultimo derby capitolino nel massimo campionato si giocò nel 1980 tra Stella Azzurra e Lazio, perché retrocessero sia l’una che l’altra e per i successivi 35 anni di capitolina in A ce ne fu una sola. In un weekend a forti tinte cestistiche (al sabato, in B, c’è anche la Virtus Roma contro il Loreto Pesaro al PalaTiziano), al PalaEur si registra un afflusso che ha portato ad aprire il terzo anello. Resta da capire a chi sarà favorevole l’ambiente, visto che parliamo di club appena nati.

UMANA REYER VENEZIA-VIRTUS COSTA BOLOGNA – Domenica 11 ottobre, ore 19:00

Il superclassico della giornata è anche il confronto che figura come big match. Reyer Venezia e Virtus Bologna ci arrivano con fiducia differente. L’Umana ha vinto a Trieste, ma ha perso a Cluj-Napoca in EuroCup, mentre le V nere si sono imposte sia contro la Maxima Roma che contro il Bayern Monaco in Eurolega. Sfida numero 114 tra le due squadre, la prima risale all’annata 1948-1949 con un bilancio totale di 66-47 per la Virtus. Neven Spahija può cogliere la vittoria numero 100 da allenatore in Serie A. Restano le assenze reciproche (Rice e Janelidze per i locali, Kokila per gli ospiti), resta soprattutto che si parla di due squadre che hanno già fatto capire come e quanto possano contare i concetti di gruppo. Curiosamente, Venezia non batte la Virtus al Taliercio addirittura dal 4 novembre 2018.