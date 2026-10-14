Basket, Venezia festeggia in casa. Ottima Reyer contro il Turk Telekom in EuroCup

La Reyer Venezia si rialza subito in EuroCup e torna immediatamente alla vittoria dopo il brutto ko di Cluj. Un successo che arriva in casa contro il Turk Telekom Ankara per 75-65 al termine di una bella prestazione da parte di Venezia, che si porta anche in testa alla classifica del gruppo B e si prepara ora al derby italiano della prossima settimana in casa della Maxima Roma.

Ancora una volta protagonista è Glynn Watson, che sicuramente si è integrato benissimo nella nuova avventura veneziana, chiudendo oggi da miglior marcatore con 18 punti. In doppia cifra chiudono anche Jordan Parks (17) e Louis Olinde (14). Al Turk Telekom non bastano i 19 punti di Jerrick Harding e i 16 di Ismael Bako.

Tanti errori in avvio, con Venezia avanti 9-6 a metà del primo quarto. Gli orogranata provano ad allungare sul 15-9, ma Ankara resta in scia grazie alle iniziative di Harding. Nel finale, Olinde e Maretto contribuiscono a mantenere Venezia al comando, con il primo periodo che si chiude sul 20-16 per i padroni di casa. Nel secondo quarto Venezia prova ad allungare con Green, mentre i turchi riescono a rimanere a contatto. Nel finale Parks e Tessitori costruiscono un nuovo allungo e all’intervallo la Reyer è sul +10 (39-29).

Al rientro dagli spogliatoi, Venezia parte forte con Watson e raggiunge il 49-35 dopo appena tre minuti, ma Ankara reagisce con un parziale che riapre la sfida fino al 49-45. La Reyer chiude il terzo quarto avanti 57-51. Nell’ultimo quarto Ankara tenta il recupero e arriva a un solo punto di distanza, ma Venezia risponde con Olinde, protagonista dell’allungo che porta il punteggio sul 68-60. I padroni di casa gestiscono il finale senza concedere ulteriori opportunità agli avversari ed è ancora Olinde ad essere protagonista fino al 75-65 finale.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

UMANA REYER VENEZIA – TURK TELEKOM ANKARA 75-65 (20-16, 19-13, 18-22, 18-14)

Venezia: Tessitori 8, Maretto 3, De Nicolao, Candi 3, Bowman, Boakye 2, Olinde 14, Parks 17, Watson 18, Green 7, Wiltjer 3, Grant

Ankara: Alyanak, Schneider 2, Kahraman 2, Harding 19, Kosut, Trifunovic 5, Ozdemiroglu 8, Taylor, Lamb 4, Bako 16, Bankston 9, Bas