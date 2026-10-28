Basket, Venezia continua il momento no. La Reyer cade in volata a Tenerife in EuroCup

Prosegue il momento negativo della Reyer Venezia, che subisce la terza sconfitta nel giro di una settimana, la seconda consecutiva in EuroCup. Dopo aver perso il derby contro la Maxima Roma, la squadra di Spahija ha ceduto in volata sul campo degli spagnoli di Tenerife per 82-80 al termine di una partita combattuta e nella quale la Reyer ha avuto le sue occasioni nel finale. Tenerife si conferma in vetta alla classifica del gruppo B (4-1), centrando il sesto successo di fila tra campionato e coppa; mentre la Reyer al momento è quinta con un record di due vittorie e tre sconfitte.

A Venezia non è bastato un Giovanni De Nicolao da 14 punti, che è stato il miglior marcatore della Reyer. In doppia cifra hanno chiuso anche Amedeo Tessitori (12), Luis Olinde (12) e Glynn Watson (13). Tenerife trascinato dai 18 punti di Kyle Guy e dai 14 punti di Vince Hunter.

Dopo un primo quarto di grande equilibrio e che vede Venezia chiude avanti alla sirena di un solo punto (24-25), nel secondo i padroni di casa cercando di allungare si presentano avanti alla pausa lunga di sette punti (48-41). La reazione della Reyer non si fa attendere e nel terzo quarto ritorna a mettere la testa avanti, presentandosi negli ultimi dieci minuti in vantaggio di un punto (65-66).

C’è grandissimo equilibrio nell’ultimo quarto e si arriva nel finale con Venezia che agguanta la parità (80-80) con Tessitori dalla lunetta. Gli spagnoli ritornano avanti con un solo libero di Hunter e con Venezia che spreca gli ultimi attacchi, compreso quello che vede Glynn Watson forzare un po’ il tiro in penetrazione. Tenerife strappa il rimbalzo e Guy subisce fallo a poco più di due secondi dalla fine. Dentro il primo, errore apposta sul secondo e la preghiera di Tessitori da centrocampo non trova fortuna.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

LA LAGUNA TENERIFE – UMANA REYER VENEZIA 82-80 (24-25, 24-16, 17-25, 17-14)

Tenerife: Tijani 6, Guy 18, Fernandez 3, Van Beck 5, Fitipaldo 7, Huertas 8, Shermadini, Abromaitis 3, Happ 9, Hunter 14, Doornekamp 6, Kurucs 3

Venezia: Tessitori 12, Maretto 6, De Nicolao 14, Candi, Bowman 9, Boakye 2, Janelidze, Olinde 12, Parks 7, Watson 13, Grant 5