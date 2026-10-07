Basket, Varese crolla all’esordio in Champions League contro Murcia

Brutta sconfitta all’esordio nella Basketball Champions League per la Itelyum Varese. La squadra lombarda è stata travolta in trasferta dagli spagnoli dell’UCAM Murcia, che si sono imposti nettamente per 85-58. Sicuramente una prima da dimenticare per Varese, che è ancora un po’ un cantiere aperto visto che sono tanti i nuovi arrivi e poi ci sono stati molti infortuni, considerando che il grande acquisto Amedeo Della Valle non è ancora sceso in campo.

A Varese non è bastata la buona prestazione di Hunter Hale, che è risultato il miglior marcatore con 17 punti ed anche l’unico di tutta l’Itelyum a concludere in doppia cifra. Murcia ha visto tutti andare a referto undici giocatori, dove spiccano soprattutto i 16 punti di Dylan Ennis e gli 11 di Jonah Radebaugh.

Un primo quarto già complicato per Varese, che segna appena solo otto punti e viene doppiata alla prima sirena. La situazione non cambia e l’inerzia del match è tutta dalla parte dei padroni di casa, che all’intervallo sono avanti di 17 punti. Ci si aspetta una reazione di Varese ed invece Murcia domina anche nel secondo tempo e mette in ghiaccio il successo nel terzo quarto, arrivando sul +24 quando mancano gli ultimi dieci minuti, che sono stati poi di pura amministrazione.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

UCAM MURCIA – ITELYUM VARESE 85-58 (16-8, 23-14, 27-20, 19-16)

Murcia: Forrest 6, Raieste 8, Gates, Marcos 9, Radebaugh 11, Falk 2, Cate 8, De La Torre 7, Pansa 10, Steinbergs 3, Ennis 16, Nakic 5

Varese: Alviti 6, Duke 8, Villa, Nikolic 4, Hale 17, Librizzi 5, Renfro 5, Kamagate 2, Kangur, Roby 9, Ladurner 2, Ikangi