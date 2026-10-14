Basket: un grande Maddox non basta, Aris Salonicco di forza nel finale su Tortona in EuroCup

Tortona se la gioca bene per 35 minuti a Salonicco, in uno dei templi del basket europeo e contro l’Aris di Vassilis Spanoulis. Arriva, è vero, l’88-68 perché il finale di gara non è esattamente favorevole agli uomini di Mario Fioretti, ma anche se questa è la seconda sconfitta in EuroCup per i bianconeri i segnali positivi ci sono. A partire da un Dante Maddox da 26 punti, che però non riesce a fermare l’onda da 23 di Matt Morgan, che anche a Salonicco è il go to guy giallonero.

Parte però male la formazione ospite, nonostante un Maddox a fuoco e fiamme che di trovarsi nel palasport che Nick Galis ha reso leggendario non sembra averne contezza. Tra lui e Jallow sono 7 punti in due minuti, poi però arriva l’accoppiata formata da Dimitrijevic e Robinson-Earl e l’Aris vola via fino al 20-10, mentre i peimontesi litigano con il canestro. Smettono di farlo quando rientra in ritmo Maddox, ma intanto l’Aris arriva a chiudere il quarto sul 31-21.

Alibegovic e Bortolani s’incaricano di ridare spazio agli ospiti per tentare un recupero, che in effetti arriva (33-27). Le difese iniziano a essere più incisive degli attacchi, e in questo senso anche Gorham è particolarmente importante. I greci provano a riallontanarsi, ma stavolta Tortona è lì e, anzi, con ancora la coppia Maddox-Durham arrivano prima il -2 e poi il pari a quota 42. Ed è solo per un libero di Toliopoulos che l’Aris va avanti a fine prima metà di gara, segnatamente sul 45-44.

Si riparte e subito l’implacabile Maddox porta avanti Tortona (45-46), il che però fa soltanto in modo di attivare un violento 7-0 da parte dei padroni di casa. Maddox è Tortona, poi però per quasi due minuti non segna più nessuno sul 52-51, quindi Mitrou-Long e Charalampopoulos colpiscono per due volte da oltre l’arco. Ci mette quasi quattro minuti, il Derthona, a ripartire con Bortolani, ed è grazie a Bortolani se le lunghezze di svantaggio sono sette a fine terzo quarto (62-55).

Il lato difensivo aiuta ancora la Bertram perché l’Aris fino a questo momento non sfonda particolarmente anche quando l’attacco piemontese non è molto in ritmo, e in effetti ancora a 6-21″ dalla fine c’è l’ennesimo colpo di mano di Maddox da tre per il -4 (68-64). Di nuovo, però, per due minuti non segna più nessuno, poi lo fa Morgan dalla lunetta ed è un parziale quasi tutto suo di 8 punti su 10 che taglia definitivamente le gambe agli ospiti. Finisce 88-68.

ARIS SALONICCO-BAGLIETTO DERTHONA TORTONA 88-68

ARIS – E. Mitrou-Long* 6, Robinson-Earl* 19, Toliopoulos 5, Dimitrijevic* 15, Chatzilamprou ne, Morgan 23, Liddell 6, Charalampopoulos* 7, K. Antetokounmpo, T. Antetokounmpo, Birch* 4, Mokoka 3. All. Spanoulis

TORTONA – Eboua ne, Hubb* 3, Gorham* 8, Pecchia, A. Alibegovic 4, Bortolani 11, Olejniczak, Maddox* 26, Gazzotti, Jallow* 7, Durham 9. All. Fioretti