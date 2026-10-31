Basket: Treviso continua a sognare in Serie A. Varese espugna Cremona, la BC Roma esce dal momento no

Tre gli anticipi di una 6a giornata di Serie A piuttosto insolitamente spezzettata: tre partite al sabato, tre alla domenica e due al lunedì. Quest’oggi si va sul triangolo Roma-Verona-Treviso, con due vittorie casalinghe e una in trasferta. Vediamo il tutto nel dettaglio.

BC ROMA-LONGOBARDI SCAFATI BASKET 103-90

La BC Roma deve (quasi) toccare il fondo per ritrovarsi e poi vincere in un PalaTiziano che, nella versione sabato sera, si riempie per circa metà. Scafati parte davvero molto forte anche perché Onyema, Offurum e Mascolo sono molto carichi, anche se per merito di Stevenson i romani restano sul 22-25 dopo 10′. La Longobardi la fuga vera non la riesce mai a mettere a segno, anche per via dei ritmi alti che anche Roma riesce a tenere con buona parte del suo roster. All’intervallo, e dopo un tecnico a Magro, è 51-53. A rientrare in campo è un’altra Roma, con Olynyk, Watson e poi Stevenson protagonisti del 62-56. Lentamente Scafati si riavvicina, e lo fa con i soliti tre: Offurum, Mascolo e Moore, che prima trovano la parità a 71, poi sorpassano a 71-76. 7-0 successivo della BC con Mannion e Olynyk: a 10′ dal termine è 78-76. L’ultimo quarto si trasforma inesorabilmente in un assolo dei capitolini, con Mannion e Davis che aprono la strada all’88-79 e poi ancora al 91-79. Scafati stavolta non reagisce più, finisce anche sotto di 15 e poi il finale è 103-90 a ridare alla BC la vittoria dopo tre perse in fila.

TOP SCORER

BC ROMA – Mannion 19, Davis e Olynyk 16

SCAFATI – Moore 22, Offurum 20, Mascolo 16

TEZENIS VERONA-OPENJOBMETIS VARESE 88-99

Una gran bella vittoria, quella che Varese mette in atto in quel di Verona, soprattutto per l’alto punteggio e i significati di classifica (8 punti). Primo quarto equilibrato, con Tobey rebus irrisolvibile per la difesa biancorossa (12 punti in 7 minuti), ma anche Duke che risponde presente e crea guai ai veronesi con 9 punti. Dopo 10′ è 23-25, poi c’è un tentativo di allungo di Varese con Kamagaté e Librizzi (27-33). Verona si innervosisce (tecnico a Melendez), gli ospiti ringraziano, ma lo stesso Melendez si fa perdonare riducendo lo svantaggio sul 44-50 all’intervallo. Si rientra e Loro comicnia ad andare sopra il ferro a più riprese, per la gioia dei fotografi. Lo stesso Loro, ormai infuocato, piazza la tripla del 55-55, poi c’è il sorpasso di Barbitch per il 62-57. Ma, a quel punto, da Ikangi e Hale passa il controparziale varesino di 0-11. Andrews fa sì che Verona sia sul 71-73 a 10′ dalla fine. La lotta è aspra, Librizzi commette flagrant foul che è anche il quinto fallo, Verona risale a -1 con un Tobey da miracoli in serie, ma arriva lo 0-10 decisivo dell’Openjobmetis. Finisce 88-99.

TOP SCORER

VERONA – Tobey 27, Samuels 15, Melendez 14

VARESE – Hale 19, Duke 18, Kamagaté 14

NUTRIBULLET TREVISO BASKET-UNA HOTELS REGGIO EMILIA 81-68

Continuano i sogni di gloria della Nutribullet, che resta nelle zone altissime della classifica vincendo per la quinta volta in stagione. Si comincia senza una squadra davvero padrona della sfida, ma è un tipo di contesto che smette presto di esistere perché Russell diventa il vero trascinatore di un primo quarto che finisce 29-15. Reggio Emilia, comunque, non molla ed è soprattutto Thor a cercare di mettersi in modo (in una situazione in cui, tra infortuni e giocatori a mezzo servizio, le difficoltà non sono indifferenti). Pian piano l’Una Hotels riesce a rimettere in piedi la situazione, anche con un encomiabile Echenique, ma all’intervallo è 47-39. Si ritorna in campo con uno dei precedenti protagonisti, Macura, che continua il suo lavoro dall’arco e tocca quota 20 oltre a diventare stoppatore di lusso. I protagonisti iniziano a diventare altri, come Cappelletti, poi però Edwards tra gli altri porta gli ospiti fino al 67-61 a 10′ dal termine. L’ultima fuga trevigiana la firma ancora una volta Russell, che chiude la partita sul 75-61 che poi si trasforma in 81-68 finale.

TOP SCORER

TREVISO – Macura 20, Russell 18, Cappelletti 15

REGGIO EMILIA – Visconti 14, Thor 11, Edwards 10