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Basket, Trento ancora sconfitta in casa in EuroCup. Dolomiti ko con i Niners Chemnitz
Seconda sconfitta consecutiva casalinga in EuroCup per la Dolomiti Energia Trento. La squadra di coach Alessandro Rossi ha ceduto ai tedeschi dei Niners Chemnitz con il punteggio di 88-80. Purtroppo Trento è crollata nel finale di partita, dopo un match abbastanza equilibrato. Alla Dolomiti non sono bastati i 21 punti e 9 assist di Darius Brown e i 20 punti di Isaiah Bigelow; mentre i Chenmitz sono stati guidati dai 30 punti di uno scatenato Cobe Williams, autore di ben sette triple.
Primo quarto di assoluto equilibrio, con un continuo vantaggio da una parte e dall’altra. Il massimo vantaggio sono i quattro punti presi nel finale di quarto dalla squadra tedesca, che è comunque avanti alla prima sirena 19-17. Il secondo quarto vede partite forte gli ospiti che arrivano sulla doppia cifra di vantaggio (17-27). Trento, però, riesce a reagire e ritrova la parità con Bigelow (28-28). Si prosegue poi sul filo dell’equilibrio, con i tedeschi che sono avanti alla pausa lunga sul +3 (34-37).
Al rientro dagli spogliatoi il copione della partita rimane uguale, con Trento che rimane attaccata ai tedeschi grazie a Brown e poi ritrova il vantaggio con la tripla di un ottimo Bigelow (44-43). Con un’altra tripla dell’americano la Dolomiti arriva anche sul +4 (52-48). Si entra negli ultimi dieci minuti con Trento in vantaggio 58-55.
Brutto inizio di ultimo quarto di Trento, con il Chemnitz che va sopra anche di sette punti (63-70). La Dolomiti, però, reagisce ancora e ripassa in vantaggio con la prima vera giocata importante del match di Quincy Olivari (78-77). L’inarrestabile Williams mette la sua settima tripla e riporta subito avanti i tedeschi. Trento manca una serie di occasioni in attacco e così il Chemnitz arriva sul +6 con i liberi di Burnham. Finisce 88-80 per i tedeschi.
IL TABELLINO DELLA PARTITA
DOLOMITI ENERGIA TRENTO – NINERS CHEMNITZ 80-88 (17-19, 17-18, 24-18, 22-33)
Trento: D.Brown 21, C.Brown 11, Niang 7, Olivari 10, Forray 5, Cattapan, Barra, Jahovics, Bayo, Mawugbe 2, Bigelow 20, Bayehe 4
Chemnitz: Fleming 11, Smith 17, Richardson, Roedl 5, Atkins, King, Seric 4, Ceaser 7, Williams 30, Burnham 14, Von Seckendorff