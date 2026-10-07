Basket, trasferta tedesca per la Virtus Bologna contro il Bayern Monaco in Eurolega per cercare la seconda vittoria stagionale

La Virtus Bologna vola in Germania per affrontare domani sera – palla a due alle ore 20:00 – il Bayern Monaco per la quarta giornata della regular season 2026-2027 dell’Eurolega di basket.

Le V-nere si presentano in Baviera sulle ali dell’entusiasmo per la vittoria pesantissima di giovedì scorso contro i campioni in carica dell’Olympiacos Pireo (96-94), decisa dal match-winner Marcus Carr che con una tripla a pochissimi secondi dalla sirena finale ha mandato in visibilio il pubblico del PalaDozza al termine di un match tiratissimo. Il successo casalingo serviva soprattutto per il morale e per sbloccarsi in Europa dopo i ko delle prime due giornate rispettivamente contro Fenerbahce Istanbul (78-68) e Olimpia Milano (87-85), con coach Alex Mumbru che punterà forte ancora su Marcus Carr che contro gli ateniesi ha messo a referto una doppia doppia da 22 punti e 10 assist oltre ad affidarsi ai canestri pesanti di Derrick Alston Jr. Wendell Moore Jr. e Aliou Diarra saranno pronti a colpire da qualsiasi posizione, con Kessler Edwards e Trent Frazier a dare man forte quando serve.

In cerca di riscatto invece il Bayern Monaco, con la squadra teutonica che dopo il successo all’esordio contro l’Hapoel Tel Aviv (84-86) ha incassato due battute d’arresto consecutive in contro il Fenerbahce Istanbul (100-76) e contro il Partizan Belgrado (84-86), con un bilancio finora di 1-2. La panchina dei bavaresi è ora in mano al coach slovacco di passaporto tedesco Anton Gavel che da giocatore è transitato anche dal Bayern sul finale di carriera, con il roster che oltre a due veterani del calibro di Andreas Obst – micidiale da oltre l’arco – e del capitano Vladimir Lucic conta anche un paio di vecchie conoscenze della Serie A come il centro ex Olimpia Milano Johannes Voigtmann e il playmaker americano naturalizzato georgiano Kamar Baldwin che nel 2023-2024 ha difeso i colori dell’Aquila Trento. Da tenere sotto stretta osservazione anche Oscar Da Silva e Niels Giffey campioni d’Europa con la Germania allenata proprio da Alex Mumbru, con le chiavi del gioco affidate al playmaker lituano formatosi allo Zalgiris Kaunas Rokas Jokubaitis.